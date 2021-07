La Puglia alla conquista delle Olimpiadi di Tokio 2020

La prima medaglia d’oro azzurra a Tokyo è del pugliese Vito Dell’Aquila, che ha battuto il tunisino Mohamed Jendoubi per 16-12 nella finale della categoria 58 kg. Poco prima argento di Gigi Samele: lo spadista si arrende solo al fuoriclasse ungherese Aron Szilagyi, (15-7 il risultato) primo uomo capace di vincere tre ori consecutivi in tre edizioni olimpiche. Il primo oro in assoluto alle Olimpiadi è della Cina, nella carabina donne 10 metri con la favorita Yang Qian che sale sul gradino più alto del podio. Nella notte in campo anche la nazionale maschile di volley che batte il Canada per 3-2 in rimonta. Deludono le ragazze della scherma e il tennis con le eliminazioni al primo turno di Lorenzo Musetti e Sara Errani. Nel ciclismo su strada storico oro per l’Ecuador con Richard Carapaz che arriva davanti allo sloveno Pogacar e al belga Van Aert.

Chi è Vito Dell’Aquila

Nato il 3 novembre 2000 a Mesagne, cittadina in provincia di Brindisi, Vito Dell’Aquila ha cominciato a praticare questo sport a otto anni grazie al padre, appassionato di arti marziali. Nella palestra New Marzial di Mesagne ha trascorso interi pomeriggi agli ordini del maestro Roberto Baglivo. Appassionato di musica e fotografia, in futuro sogna di diventare giornalista anche se questo oro cambierà per sempre il suo destino. A giudicare dai suoi precedenti agonistici, è un predestinato: il primo acuto, una medaglia di bronzo mondiale in bacheca vinta in Corea del Sud nel 2017, anche questa volta l’Estremo Oriente gli porta fortuna con una medaglia d’oro olimpica. Dal 2018 fa parte del centro sportivo dei Carabinieri, mentre nel 2019 ha vinto il titolo europeo a Bari e poi l’oro al Grand Prix final di Mosca battendo il numero uno del ranking, il coreano Jun Jang.

Chi è Luigi Samele

Luigi Samele inseguiva la medaglia da quasi dieci anni. Da Londra 2012, quando da riserva contribuì alla vittoria dell’altra medaglia olimpica nel suo palmares, quella di bronzo nella finalina a squadre di sciabola. Nato a Foggia il 25 luglio del 1987, si fa il più bel regalo per il suo 34esimo compleanno conquistando a Tokyo l’argento olimpico individuale che inseguiva da una vita. Da quando ha iniziato a praticare scherma quasi per caso, all’età di 9 anni, grazie al consiglio di uno sconosciuto mentre era in fila dal barbiere. Ha condiviso il percorso insieme al fratello Riccardo, ora arbitro di scherma. Dopo 4 anni da fiorettista puro ha deciso di affiancare all’arma originaria anche la sciabola, diventata la sua scelta vincente. La vittoria del Mondiale Under 18 del 2004 in Bulgaria gli ha aperto grandi orizzonti. È cresciuto con il mito di Aldo Montano, con cui ha poi condiviso tanti successi tra cui proprio il bronzo a squadre a Londra 2012. Ha partecipato anche a uno show televisivo ed è fidanzato con la campionessa di sciabola ucraina Olga Kharlan. La sua passione è sempre stata lo sport, nella sua dimensione globale: amante del nuoto, della pallacanestro ma soprattutto del tennis, di recente ha tentato anche il golf per un giorno.

Vito Dell’Aquila, dopo aver vinto il primo oro dell’Italia a Tokyo 2020, ha lanciato un appello: “Mi sono vaccinato dal Covid per venire a Tokyo a prendermi un oro olimpico. Sono sincero, io avevo un motivo in più. Ma aderisco molto volentieri alla campagna lanciata dal presidente del Coni, Malagò, per promuovere la vaccinazione: è giusto che lo facciano tutti”. Poi l’atleta ha aggiunto: “La dedico a mio nonno: mi chiamo come lui. Non c’è più da un mese e stasera mi guardava da lassù. Diceva sempre ‘Vito vince, Vito vince, vedrete’. Io ero scettico, e invece aveva ragione lui”.

“Il secondo posto è meglio del terzo, peccato perché sono ancora arrabbiato. Se mi avessero detto ieri che avrei vinto la medaglia d’argento avrei firmato. Ma sono felice, anche se non riesco ancora a realizzare. Mi faccio un bellissimo regalo di compleanno”, ha detto invece Luigi Samele al termine della finale di sciabola.