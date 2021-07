I palestinesi accusano le forze israeliane per l’incursione di Al-Aqsa

Secondo un accordo non scritto di epoca ottomana supervisionato dal Waqf, i musulmani possono pregare nel sito, mentre ai non musulmani è consentito l’ingresso solo come turisti.

Da parte sua, la delegazione dell’UE nei territori palestinesi in un tweet si è detta “preoccupata per le tensioni in corso” e ha esortato a non esserci “atti di incitamento”.

Ha inoltre chiesto il rispetto dello status quo del sito e ha esortato i leader israeliani, religiosi e comunitari a “calmare urgentemente questa situazione esplosiva”.

Ma il primo ministro israeliano Naftali Bennett ha ordinato che le visite ebraiche lì “continuino, pur mantenendo l’ordine nel sito”, ha detto in una dichiarazione ufficiale dopo l’incidente.

In una seconda dichiarazione dopo le condanne del Waqf e dell’AP, Bennett ha sottolineato che “la libertà di culto sul Monte del Tempio sarà pienamente preservata anche per i musulmani”, indicando l’imminente festa di Eid al-Adha.

La domenica ha segnato anche la festa ebraica di Tisha B’Av, che in genere vede un aumento dei visitatori israeliani del luogo sacro.

I media israeliani hanno riferito che più di 1.000 israeliani hanno attraversato la piazza di Gerusalemme. Ma un portavoce di un gruppo ebraico che incoraggia tali visite ha detto all’AFP che domenica mattina e pomeriggio 1.679 pellegrini erano al complesso della moschea.

Erano per lo più ebrei religiosi, alcuni con bambini al seguito, che hanno visitato il sito sotto la pesante sorveglianza della polizia per celebrare il giorno del digiuno di Tisha B’Av.

Due anni fa, quando le festività ebraiche e musulmane coincidevano, decine di palestinesi sono stati feriti dalle forze israeliane e altri sette sono stati arrestati.

L’area si trova nella Città Vecchia di Gerusalemme e parte del territorio conquistato da Israele in una guerra in Medio Oriente del 1967. Israele ha annesso Gerusalemme Est nel 1980, in un passo che non è mai stato riconosciuto dalla comunità internazionale.

A maggio, Israele ha lanciato un assalto di 11 giorni alla Striscia di Gaza dopo che le forze israeliane hanno preso d’assalto il complesso della moschea di Al-Aqsa, attaccando i fedeli musulmani durante gli ultimi giorni del Ramadan.

I raid aerei israeliani su Gaza hanno ucciso almeno 256 palestinesi, tra cui 66 bambini, mentre i razzi lanciati da gruppi palestinesi hanno ucciso almeno 12 persone, tra cui due bambini. L’escalation si è conclusa con un cessate il fuoco mediato a livello internazionale.