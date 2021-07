Nazir Banat: le Autorità palestinesi coprono la morte del critico

La famiglia di un attivista politico morto sabato scorso sotto la custodia delle forze di sicurezza palestinesi ha accusato l’Autorità palestinese di aver cercato di coprire la sua morte.

I parenti di Nazir Banat hanno affermato di non aver ancora ricevuto un documento con una causa ufficiale di morte e hanno affermato che l’Autorità palestinese ha compiuto sforzi per risolvere la questione in via stragiudiziale.

“Il comportamento dell’Autorità Palestinese fino a questo momento è un comportamento criminale, che copre un crimine”, ha detto ai giornalisti Ghassan Banat, fratello di Nazir.

Nazir Banat era un critico esplicito dell’Autorità Palestinese che ha invitato le nazioni occidentali a smettere di fornire aiuti all’AP a causa delle violazioni dei diritti umani e del crescente autoritarismo.

In una serie di post e video in diretta su Facebook, Banat aveva criticato lo stretto coordinamento della sicurezza dell’autorità con Israele, visto da molti palestinesi come un tradimento, e la sua corruzione. Ad aprile si è anche scagliato contro il presidente Mahmoud Abbas per aver annullato quelle che sarebbero state le prime elezioni palestinesi in 15 anni. Banat era un candidato in una lista di opposizione.

La sua famiglia ha detto che le forze di sicurezza hanno fatto irruzione nella camera da letto di Banat mentre dormiva e lo hanno picchiato, infliggendogli ferite sanguinolente alla testa prima di rimuoverlo dalla casa. Morì poco dopo mentre era in custodia.

La sua morte ha provocato settimane di proteste. Il 5 luglio almeno sei attivisti sono stati arrestati dalle forze di sicurezza mentre manifestavano davanti alla sede dell’Autorità palestinese. Diversi testimoni hanno affermato che la polizia ha usato spray al peperoncino e ha picchiato i manifestanti con i manganelli.

Sabato sera circa 150 persone hanno manifestato a Ramallah, mostrando manifesti del Banat e intonando slogan anti-Abbas. La protesta è stata pacifica e non ci sono state segnalazioni di violenze o arresti.

L’Autorità Palestinese, vista come un partner cruciale degli Stati Uniti e di altri paesi occidentali, ha formato un comitato investigativo sulla morte di Banat. Suo fratello ha detto che settimane dopo la famiglia ha avuto poche notizie dal governo.

L’Autorità Palestinese non ha risposto alle richieste di commento.

“Finora non siamo riusciti a ottenere un certificato di morte. Come si può avere un cittadino che muore senza rilasciare un certificato di morte?” ha detto Ghassan Banat.

Accompagnato da due avvocati di famiglia, il fratello ha respinto quelli che, secondo lui, erano tentativi dell’autorità di inviare gli anziani della tribù alla famiglia nella speranza di chiudere il caso e impedire che raggiungesse i tribunali.

“Questo file non sarà risolto o chiuso attraverso anziani o metodi tribali”, ha detto. “Il fascicolo di Nizar è un assassinio politico e rimarrà aperto fino a quando non sarà ottenuta giustizia, anche se ci vorranno 1.000 anni”.

L’Autorità Palestinese è ampiamente considerata corrotta e autoritaria, con un recente sondaggio del mese scorso che mostrava che il sostegno ad Abbas, che aveva preso il potere per quello che avrebbe dovuto essere un mandato di quattro anni nel 2005, era crollato.

Abbas ha dovuto affrontare crescenti pressioni dopo aver annullato le elezioni quando sembrava che il suo partito Fatah avrebbe subito una schiacciante sconfitta contro il gruppo militante rivale di Hamas.

Il mese scorso, le forze di sicurezza palestinesi hanno arrestato un importante attivista e critico, Issa Amro, dopo aver criticato i recenti arresti su Facebook.