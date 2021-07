Il noto giornalista Peter R. de Vries è stato assassinato

Peter R. de Vries, famoso giornalista olandese che ha raccontato senza paura la criminalità organizzata dei Paesi Bassi e condotto una campagna per dare nuova vita ai casi, è morto all’età di 64 anni dopo essere stato colpito a morte la scorsa settimana, lo ha reso noto la sua famiglia.

“Peter ha combattuto fino alla fine, ma non è stato in grado di vincere la battaglia”, ha detto la famiglia in una dichiarazione inviata ai media olandesi.

Mentre il motivo della sparatoria di de Vries rimane sconosciuto, l’attacco del 6 luglio in una strada di Amsterdam ha avuto i segni distintivi degli attacchi della malavita che si sono verificati con crescente regolarità nella malavita olandese coperta dal giornalista.

Due sospetti sono stati arrestati. La polizia olandese ha detto che il presunto tiratore è un olandese di 21 anni, e un uomo polacco di 35 anni che vive nei Paesi Bassi è accusato di guidare l’auto in fuga. Furono arrestati non molto tempo dopo che de Vries fu ferito.

De Vries è passato rapidamente da giovane reporter a diventare il giornalista più noto dei Paesi Bassi. Era un pilastro di sostegno per le famiglie dei bambini uccisi o scomparsi, un attivista contro l’ingiustizia e una spina nel fianco dei gangster.

“Peter ha vissuto secondo la sua convinzione: ‘In ginocchio non c’è modo di essere liberi'”, ha detto la dichiarazione della famiglia. “Siamo incredibilmente orgogliosi di lui e allo stesso tempo inconsolabili”.

De Vries aveva combattuto per la sua vita in un ospedale di Amsterdam dall’attacco. La dichiarazione afferma che è morto circondato dai propri cari e ha richiesto la privacy per la famiglia e il partner di de Vries “per elaborare la sua morte in pace”. I funerali non sono stati immediatamente annunciati.

La sparatoria è avvenuta dopo che de Vries ha fatto una delle sue apparizioni regolari in uno show televisivo di attualità. Di recente era stato consigliere e confidente di un testimone nel processo contro il presunto leader e altri membri di una banda criminale che la polizia ha descritto come una “macchina per uccidere oliata”.

Il sospetto capo della malavita, Ridouan Taghi, è stato estradato nei Paesi Bassi da Dubai nel 2019. Rimane in carcere mentre è processato insieme ad altri 16 sospetti.

Il primo ministro ad interim Mark Rutte ha guidato gli omaggi a de Vries nei Paesi Bassi.

“Peter R. de Vries è sempre stato devoto, tenace, non aveva paura di niente e di nessuno. Cercando sempre la verità e difendendo la giustizia”, ​​ha detto Rutte in un tweet. “E questo rende ancora più drammatico il fatto che lui stesso sia diventato ora vittima di una grande ingiustizia”.

Il re olandese Willem Alexander la scorsa settimana ha definito la sparatoria di de Vries “un attacco al giornalismo, la pietra angolare del nostro stato costituzionale e quindi anche un attacco allo stato di diritto”.

L’uccisione ha toccato una corda anche altrove in Europa, dove gli omicidi di giornalisti sono rari. Le uccisioni di giornalisti in Slovacchia e Malta negli ultimi anni hanno sollevato preoccupazioni sulla sicurezza dei giornalisti nelle società democratiche sviluppate.

In un tweet, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen si è detta “profondamente rattristata dalla notizia della morte di Peter R. de Vries. Voglio esprimere le mie condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari”.

Ha aggiunto: “I giornalisti investigativi sono vitali per le nostre democrazie. Dobbiamo fare tutto il possibile per proteggerli”.

De Vries ha vinto un Emmy internazionale nel 2008 per uno spettacolo televisivo che ha realizzato sulla scomparsa dell’adolescente statunitense Natalee Holloway mentre era in vacanza nell’isola caraibica olandese di Aruba nel 2005.

Nel 2018, mentre fungeva da portavoce per la famiglia di un ragazzo di 11 anni che è stato abusato e ucciso nel 1998, de Vries ha chiesto informazioni su dove si trovasse un sospetto identificato in una sonda sul DNA.

“Non posso vivere con l’idea che non verrà arrestato”, ha detto de Vries quando ha chiesto aiuto in una conferenza stampa televisiva. “Non mi fermerò finché non accadrà.”

Il sospettato è stato arrestato poche settimane dopo in Spagna e condannato l’anno scorso per la morte del ragazzo, Nicky Verstappen.

Il commento di De Vries sul sospettato dell’uccisione di Nicky riassume la tenacia che è stata la pietra angolare di una carriera che lo ha visto raccontare alcuni dei crimini più famosi dei Paesi Bassi, incluso il rapimento del magnate della birra Freddy Heineken nel 1983.

Agendo su una soffiata, de Vries ha rintracciato uno dei rapitori in Paraguay nel 1994.

Fece amicizia con un altro dei rapitori, Cor van Hout, che fu poi ucciso ad Amsterdam. Un altro dei rapitori, Willem Holleeder, che era il cognato di van Hout, è stato condannato nel 2019 per incitamento all’omicidio di van Hout e altre quattro persone. Holleeder è stato condannato all’ergastolo.

De Vries era anche noto per la tenace campagna per trovare la verità dietro l’uccisione di una donna di 23 anni, Christel Ambrosius, nel 1994. Due uomini della città in cui è stata uccisa sono stati condannati nel 1995 e condannati a 10 anni di reclusione, ma de Vries ha rifiutato di credere che fossero colpevoli.

Sono stati assolti nel 2002 e nel 2008 un altro uomo è stato condannato per l’omicidio di Ambrosius.

Il ministro della Giustizia Ferd Grapperhaus ha rilasciato una dichiarazione definendo de Vries “un uomo coraggioso che ha vissuto senza compromessi. Non si sarebbe lasciato intimidire dai criminali”.

Grapperhaus ha detto di aver “rintracciato l’ingiustizia per tutta la vita. Così facendo ha dato un enorme contributo al nostro stato democratico. Era parte della sua fondazione”.