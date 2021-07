L’Inghilterra batte la Danimarca 2-1 e va in finale con l’Italia

L’Inghilterra è la seconda finalista dell’Europeo 2020 di calcio: la squadra di Gareth Southgate ha sconfitto per 2-1 (1-1), e dopo i supplementari, la Danimarca. Domenica 11 luglio, alle ore 21, affronterà l’Italia a Wembley.

In rimonta, fino ai supplementari, dalla grande paura all’esplosione di Wembley: l’Inghilterra ribalta la Danimarca e, per la prima volta nella propria storia, conquista la finale europea: domenica sera affronterà l’Italia.

E’ un concentrato di emozioni e incertezza, la seconda semifinale di Euro 2020 che si risolve solo dopo 120′, decisa da un rigore – molto contestato dai danesi – concesso per fallo in area di Joakim Maehle su Raheem Sterling. A riscrivere la storia dei Tre Leoni è il capitano, Harry Kane, nettamente il migliore in campo, che riscatta l’errore dal dischetto ribattendo in rete la respinta di Kasper Schmeichel.

Epilogo meritato per la Nazionale di casa – sospinta dall’incessante tifosi dei 60 mila presenti sugli spalti dello stadio londinese – che diventa così la 13/a finalista nei 60 anni di storia dell’Europeo. In tribuna, oltre al principe William, presidente onorario della Federcalcio inglese, c’è anche – per la prima volta nel torneo – il Premier Boris Johnson, accompagnato dalla moglie Carrie.

“Che partita, che risultato! Un’enorme prova per l’Inghilterra, l’intero paese sarà dietro di voi domenica” (per la finale contro l’Italia). Così i duchi di Cambridge, William e Kate, in un tweet diffuso da Kensington Palace dopo la semifinale vittoriosa con la Danimarca di Euro2020 a Wembley: semifinale a cui William, presidente della Federcalcio inglese (Fa) e secondo in linea di successione al trono, ha assistito allo stadio e che Kate – isolata precauzionalmente a casa dopo aver incontrato giorni fa una persona risultata poi contagia dal Covid – ha visto in tv. In fondo l’hashtag “#ItsComingHome”: la coppa “sta tornando a casa”.