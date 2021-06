Aperiviaggi Voucher, a Napoli grande successo sul Motor Yacht Patrizia della Compagnia NLG

Napoli, 23 giugno 2021 – Si è tenuto a Napoli Mergellina, sabato 19 giugno 2021, l’Aperiviaggi Voucher, ideato da Anna Di Maria e Paky Arcella, sulla suggestiva imbarcazione del Motor Yacht “Patrizia” della Compagnia NLG, al cospetto dell’armatore Maurizio Aponte.

Grandi esponenti del mondo del Turismo, tra cui il Direttore delIa Fiera BMT Fabrizio Cantella, diversi Tour Operator, Istituzioni ed imprenditori, hanno accolto, con entusiasmo, partecipando all’iniziativa, il risveglio e la ripresa del mondo del Turismo.

E’ stata un’ iniziativa, il cui obiettivo è stato quello di lanciare un messaggio di ripartenza di un mondo, quello del turismo e delle spettacolo, che ha subito un duro colpo durante il periodo di restrizioni imposte dal Governo, a causa del Covid-19.

Viva è stata ed è la speranza di un futuro prossimo in cui tutto possa ritornare come prima.

Può considerarsi una festa, quella organizzata sulla motonave “Patrizia”, che segna l’inizio di un mondo nuovo, di una prospettiva di rilancio dell’economia, certamente, ma anche dell’umanità, duramente provata e colpita a causa della pandemia.

L’atmosfera, che ha connotato l’evento, era in stile caprese, che è uno stile classico, della vita spensierata di un tempo, che rispecchiava la speranza vissuta dopo la grande guerra. Anche sabato scorso si è ricreato lo scenario ideale per far vivere lo stesso entusiasmo e la stessa voglia di rinascere e festeggiare.

La Motonave “Patrizia” è stato il palcoscenico di diversi artisti, tra i quali il Tenore Giuseppe Gambi, l’attrice Emanuela Mari, l’imitatore Enzo Guariglia, l’erede di Murolo, il chitarrista Gino Accardo e il cantautore Antonio Mancini, il quale, intonando brani di musica classica napoletana, ha letteralmente emozionato i presenti.

La cucina ha ricalcato i gusti e le prelibatezze del luogo. Tale iniziativa, considerato il successo ottenuto, a detta dei presenti, sarà ripetuta.

Al molo Luise, tra i tanti moderni yacht, spiccava l’eleganza e la raffinatezza di “Patrizia“, che, grazie al recupero della motonave, voluto dagli armatori Aniello, Maurizio e Bruno Aponte, ha conservato il proprio stile vintage.

Gli illustri ospiti intervenuti hanno illuminato ed impreziosito l’evento, relazionandosi tra loro e creando un clima rilassato sotto il cielo stellato di Mergellina e, tra essi, menzioniamo l’Ufficio del Turismo di Israele in Italia, il Presidente del Tribunale di Napoli Elisabetta Garzo, il Consigliere Regionale Emilio Francesco Borrelli, il Vice Sindaco di Pantelleria Maurizio Caldo, il Presidente dell’Associazione Arteggiando Giovanna D’Amodio, l’ingegnere Giulio Ferlaino, Samuel G. Michael, il Presidente Miss Chef nel mondo Mariangela Petruzzelli, il Dottor Antonio Tosi, l’Avvocato Michele Pignata, il Produttore cinetelevisivo Michele Lunella, il broker assicurativo Dottor Massimo Mazza, il Presidente di Via con Noi Giuseppe Ambrosino e tantissimi altri ospiti.

La realizzazione dell’evento è da attribuire a Fabio Aponte, Area Manager e Socio della Compagnia NLG, il quale, già durante la Bit di Milano 2020, aveva illustrato agli ideatori di Voucher, le peculiarità della motonave “Patrizia”, che rappresenta un vero e proprio fiore all’occhiello della Compagnia medesima.

Voucher, tenendo in considerazione tali imprescindibili fattori, ha organizzato l’evento su questa esclusiva location con la direzione di NLG nella persona del Direttore Roberto Fluss Tramontano,

E’ da considerarsi l’inizio di una serie di eventi che Voucher si prefigge di organizzare, navigando verso Capri, Procida e la splendida costiera amalfitana.