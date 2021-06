Riunione plenaria inaugurale della conferenza sul futuro dell’Europa

La Conferenza plenaria era composta da 108 rappresentanti del Parlamento europeo, 54 del Consiglio (due per Stato membro) e 3 della Commissione europea, oltre a 108 rappresentanti di tutti i parlamenti nazionali su un piano di parità e semplici cittadini.

Hanno partecipato anche diciotto rappresentanti sia del Comitato delle regioni che del Comitato economico e sociale europeo e altri otto delle parti sociali e della società civile.

Alle future plenarie parteciperanno più cittadini di tutti gli Stati membri, ma il processo di selezione per loro non è stato ancora completato. La selezione dei cittadini sarà casuale ed effettuata telefonicamente, assicurando che siano rappresentativi per genere ed età.

108 europei parteciperanno per discutere le idee scaturite dai Citizens’ Panel e dalla Multilingual Digital Platform: 80 rappresentanti dei Citizens’ Panels, di cui almeno un terzo avrà meno di 25 anni, e 27 dei Citizens’ Panel nazionali o eventi di conferenze (uno per Stato membro).

Dopo le dichiarazioni di apertura dei co-presidenti del comitato esecutivo, la plenaria ha discusso lo scopo e le aspettative della conferenza, che comprende i gruppi di cittadini europei, i gruppi di esperti nazionali e gli eventi e la piattaforma digitale multilingue. La seconda parte si è concentrata su questioni più procedurali, tra cui il calendario della Conferenza e gli eventi futuri.

I gruppi di cittadini europei si riuniranno a settembre e ottobre per preparare il loro contributo ai futuri dibattiti in plenaria, compresa una serie di raccomandazioni a cui l’Unione dovrà dare seguito, sulla base dei contributi dei cittadini raccolti tramite la piattaforma.

“Vedo la Conferenza come una staffetta”, ha affermato il copresidente del comitato esecutivo del Parlamento, Guy Verhofstadt durante la plenaria (19 giugno).

“I cittadini che partecipano ai panel inizieranno definendo i loro desideri e raccomandazioni. Poi, in diverse sessioni plenarie, passeranno il testimone e formuleremo proposte concrete di riforma sulla base delle loro raccomandazioni. La fase finale di questa corsa è approvare e attuare queste riforme attraverso le nostre istituzioni democratiche”.

L’eurodeputato Daniel Freund (Verdi/ALE, DE), membro del comitato esecutivo della conferenza, ha lanciato l’allarme sull’aumento del liberalismo in Europa e ha invitato l’UE a rispondere “alle grandi sfide del nostro tempo: il cambiamento climatico, la tassazione delle grandi società , difendendo i nostri interessi nel mondo e i nostri valori in patria. Il motivo per cui l’UE non li sta rispettando è un difetto di progettazione, e questa è l’unanimità”.

I gruppi dei partiti politici al Parlamento europeo dovrebbero presentare le proprie proposte alla Conferenza, ma per il momento sembra mancare una panoramica. Alcuni di essi potrebbero richiedere modifiche al trattato. Venerdì, durante una conferenza stampa, Daniel Freund ha affermato che il suo gruppo presenterà tre proposte concrete:

Istituire un fondo per la trasformazione sostenibile dell’UE verso la neutralità climatica;

Abolire il voto unanime in Consiglio nelle questioni relative allo Stato di diritto, alla fiscalità e alla politica estera;

Riformare le elezioni europee consentendo la partecipazione di partiti paneuropei o transnazionali.