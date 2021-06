Euro 2020: Italia rimaneggiata e vincente

Terzo ed ultimo atto del Girone A, valido per gli Europei di calcio 2020, che vede l’Italia contrapposta al Galles. Mancini cambia le carte in tavola con ben otto sostituzioni dal primo minuto. Non ci saranno gli esterni difensivi Di Lorenzo e Spinazzola, a sua volta sostituiti da Toloi ed Emerson. Pacchetto centrale che vede la conferma di Bonucci affiancato dall’interista Bastoni, mentre sulla mediana Jorgigno confermato, affiancato da Pessina e Verratti mediani a sostegno, fuori Barella e Locatelli. In attacco tridente inedito con Chiesa, Belotti e Bernardeschi. Galles con un 3 5 2, dove spiccano, Ampadu, Roden e Gunter, linea difensiva davanti al portiere Ward. Williams sulla corsia di sinistra, coadiuvato a destra da Rode. Batteria di centrocampo composta da Morrell e Allen con Ramsey in attacco supportato da Bale e James.

Start, Italia con un buon possesso palla e Galles molto corto, pronto a ripartire in contropiede. Chiesa e Bernardeschi cercano di scardinare un’agguerrita difesa gallese con Verratti che prova a districarsi nel fitto centrocampo gallese. Belotti spreca un diagonale su invito di Bernardeschi, Pessina prova a incunerarsi in area su invito di Bastoni, Verratti sempre più pericoloso nel proporre palloni al vitriolo per gli attaccanti azzurri. Difesa gallese che annaspa, ma non demorde e ci prova su palla inattiva con il difensore Gunter che con un colpo di testa, prova a cogliere l’incrocio dei pali. Donnarumma, tira un sospiro di sollievo. Azzurri in goal, su una punizione, battuta da Verratti dal settore di destra, palla bassa in area e Pessina di piatto manda in goal sul secondo palo. Tutto questo al minuto 38.

Nella ripresa, Acerbi rileva Bonucci e brivido per gli azzurri con Ramsey, Jorgigno con mestiere ed esperienza neutralizza e allontana il pericolo. Al minuto 55,svolta della gara. Intervento scomposto di Ampadu su Bernardeschi e cartellino rosso per il Gallese. Galles in inferiorità numerica, azzurri in avanti cercando di sfruttare la superiorità numerica. Bale spreca un occasione, sparando alto, Belotti c’è e ci prova comunque ritrovandosi a fare i conti con l’estremo difensore gallese Ward, che neutralizza per ben due volte due conclusioni del Gallo. Verratti prova ad innescare Chiesa e Bernardeschi, che tra respinte e rimpalli non trovano il guizzo. In sostanza un secondo tempo con l’Italia in cattedra e gallesi chiusi a riccio nella propria trequarti.

Nel finale dentro Raspadori, Castrovilli, Cristante e Sirigu quest’ultimo rileva Donnarumma, ma si tratta solo di una passeggiata, giusto per provare in campo il passaggio agli ottavi, dopo tre vittorie su tre e sette goal fatti e zero subiti. Avanti Banda Mancini.