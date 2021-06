Saman Abbas: il cugino è stato consegnato alle autorità italiane

È stato consegnato alle autorità italiane Ikram Ijaz, uno dei cugini di Saman Abbas, la ragazza di 18 anni scomparsa da oltre un mese dalla provincia di Novellara dopo che si era rifiutata di prendere parte al matrimonio che i genitori stavano organizzando per lei.

Ijaz, indagato per l’omicidio e l’occultamento del cadavere della cugina, era stato arrestato lo scorso 30 maggio a Nimes, Francia, mentre cercava di raggiungere alcuni parenti in Spagna. Trasportato alla frontiera di Ventimiglia, è ora in custodia dei carabinieri di Reggio Emilia, diretto verso il carcere della città. Già nella giornata di ieri si erano intensificati i contatti tra gli investigatori italiani e quelli d’oltralpe per accelerare i tempi per la consegna di Ijaz.