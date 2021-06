Roland Garros: i ‘mostri’ demoliscono gli ottavi di finale

Musetti tiene testa al numero 1 poi crolla. Sinner liquidato in tre set da Nadal

Il Roland Garros di Musetti finisce agli ottavi di finale, lasciando il passo al numero 1 del mondo Djokovic. La sfida si decide 6-7, 6-7, 6-1, 6-0, 4-0, con l’italiano che si aggiudica due tie-break prima di crollare e chiudere con un ritiro. Bastano invece tre set a Nadal per superare Sinner, vicino a vincere il primo ma poi sconfitto dai colpi del fuoriclasse spagnolo, dominatore dell’Open di Francia ormai da anni: 7-5, 6-3, 6-0 il risultato.

Il Roland Garros 2021 continua a riservare momenti sorprendenti, con gli italiani in prima linea. Agli ottavi di finale Djokovic rispetta i pronostici superando la sorpresa Musetti in cinque set, ma per almeno metà partita la prestazione del carrarese è strepitosa.

Il 19enne riesce infatti a tenere testa al numero 1 del mondo, che fatica a interpretare le giocate dell’azzurro disputando un match imprevedibilmente alla pari. Entrambi i primi due set si concludono al tie-break dopo break e contro-break al quarto e quinto game e in entrambi i casi è il tennista italiano ad avere la meglio, spesso con colpi clamorosamente spettacolari che lasciano senza parole il fenomeno serbo.

Dal terzo in poi, però, la sfida cambia volto, con il leader del ranking che riesce a prendere le misure a un Musetti esausto, senza più un briciolo di energia. Il 6-1 di risposta matura in 24 minuti, il 6-0 del pareggio solamente 22 e infine l’azzurro è costretto a ritirarsi sul 4-0 anticipando un verdetto ormai scontato, con un solo gioco vinto dopo le fatiche iniziali: 6-7, 6-7, 6-1, 6-0, 4-0 il risultato finale. Ai quarti di finale Djokovic affronterà un altro italiano, Berrettini, a riposo grazie al ritiro di Federer.