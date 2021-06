Roland Garros: arrestata Yana Sizikova per scommesse truccate

La tennista russa Yana Sizikova è stata arrestata, al Roland Garros, dopo la fine di un match in doppio con la partner Ekaterina Alexandrova, perso contro la coppia Ajla Tomljanovic-Storm Sanders. Il fermo della Sizikova, avvenuto in campo, è stato piuttosto movimentato, con il servizio di sicurezza del torneo che cercava di ostacolare i poliziotti. Sizikova, secondo quanto si apprende, si trova attualmente in stato di fermo e nella sua camera d’albergo sono state effettuate perquisizioni.

L’accusa non è doping, ma scommesse. Partite truccate. In realtà di questa giocatrice, n. 765 del mondo in singolare, e 101 in doppio, quindi non proprio una giocatrice di primo piano, si era già parlato lo scorso autunno, quando Die Welt iferì di un’inchiesta, peraltro aperta sempre dalla procura di Parigi, su “frodi tra bande organizzate” e “corruzione sportiva attiva e passiva”.

Nel mirino, insomma, c’era l’ultimo Roland Garros disputato a ottobre. Gli investigatori erano particolarmente interessati a una partita del primo turno che ha giocato l’anno scorso che aveva alzato le antenne delle agenzie di scommesse, con flussi sospetti: le avversarie di Sizikova, in quel frangente, furono le romene Andreea Mitu e Patricia Maria. Una serie di doppi falli di Sizikova, decisivi nello spostare le sorti dell’incontro a vantaggio delle avversarie, aveva fatto allarmare gli investigatori che avevano riscontrato anche un flusso anomalo di puntate in concomitanza col match, soprattutto nel quinto set quando in battuta c’era proprio la russa.

Mentre il Roland Garros prende tempo, anche solo per avere delle informazioni più dettagliate, ovviamente gli appassionati si sono scatenati sui social, e c’è chi – smanettando sul profilo Instagram della russa – ha notato uno stile di vita lussuoso (attraverso le foto postate dalla stessa tennista), a fronte di un montepremi di carriera modesto.