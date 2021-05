La Bielorussia arresta Aliaksei Shota, l’editore di Hrodna.life

Il caporedattore di un popolare sito di notizie online in una delle più grandi città della Bielorussia è stato arrestato domenica durante una repressione di giornalisti indipendenti e oppositori del presidente autoritario Alexander Lukashenko.

La polizia ha detto che stavano indagando sull’editore di Hrodna.life, Aliaksei Shota, con l’accusa di estremismo.

La pubblicazione si concentra sulla quinta città più grande della Bielorussia, Grodno. La polizia ha detto che il sito web “ha pubblicato prodotti informativi debitamente riconosciuti come estremisti”, ma non ha fornito dettagli. Non è stato subito chiaro se Shota fosse stato formalmente accusato di estremismo, che può portare a una pena detentiva fino a 10 anni.

Shota aveva collaborato con il portale Internet più famoso del Paese, Tut.by, che le autorità hanno chiuso questo mese dopo aver arrestato 15 dipendenti.

La repressione della Bielorussia si è intensificata una settimana fa con l’arresto del giornalista dissidente Raman Pratasevich e della sua ragazza che erano a bordo di un volo commerciale dirottato all’aeroporto di Minsk a causa di una presunta minaccia di bomba. Il volo stava sorvolando la Bielorussia in rotta da Atene, in Grecia, a Vilnius, in Lituania.

La mossa ha suscitato un’ampia denuncia in Occidente come atto di dirottamento e richieste per il rilascio di Pratasevich. L’Unione Europea ha vietato i voli dalla Bielorussia.

Pratasevich è accusato di aver organizzato disordini, un’accusa che comporta una potenziale condanna a 15 anni.

Il giorno dopo il suo arresto, le autorità hanno diffuso un breve video in cui Pratasevich diceva che stava confessando, ma gli osservatori hanno affermato che la dichiarazione sembrava essere stata forzata.

Il gruppo bielorusso per i diritti umani Viasna ha detto domenica che Pratasevich aveva ricevuto un pacco da sua sorella ma che da esso era stato prelevato un libro non specificato.

Grandi proteste sono scoppiate lo scorso agosto dopo che le elezioni presidenziali, secondo i funzionari, hanno concesso in modo schiacciante un sesto mandato a Lukashenko, che ha costantemente represso l’opposizione da quando è salito al potere nel 1994.

La polizia ha arrestato più di 30.000 persone nel corso delle proteste, che sono proseguite per mesi. Nonostante le proteste si siano placate durante l’inverno, le autorità hanno proseguito con forti azioni contro i sostenitori dell’opposizione e i giornalisti indipendenti.