La Fiorentina ha il suo allenatore: Gennaro Gattuso

Nemmeno il tempo di lasciare e salutare Napoli che Rino Gattuso si accomoda su una nuova panchina di Serie A, quella della Fiorentina. Il pressing del presidente Commisso ha dato i suoi frutti e l’ex tecnico azzurro ha firmato un contratto biennale con opzione per il terzo a circa due milioni di euro a stagione. Tra le garanzie tecniche richieste da Gattuso ci sono investimenti sulla rosa e la permanenza in viola di Vlahovic.

Da sempre Gattuso è la prima scelta di Rocco Commisso con la società viola che, dopo il primo tentativo andato a vuoto, aveva iniziato una trattativa con Paulo Fonseca. Ora però lo scenario è decisamente cambiato e sfruttando anche il tentativo della Lazio, la Fiorentina ha deciso di accelerare sulla questione scegliendo l’ex tecnico del Napoli.

Per Gattuso contratto biennale con opzione per il terzo anno a circa due milioni di euro a stagione, ma soprattutto l’ok alle richieste fatte dal tecnico per la rosa: investimenti, ma soprattutto la permanenza di Dusan Vlahovic in attacco.

Il commento del presidente Commisso

“Sono molto felice di poter annunciare a tutto il popolo viola che Gennaro Gattuso sarà il prossimo allenatore della Fiorentina. Sono convinto che Gattuso, tecnico giovane, ma già con una grande esperienza, ci aiuterà nella nostra crescita e che la sua storia professionale e umana rappresentino per il club una garanzia importante di determinazione, competenza e voglia di vincere. Ci tengo a ringraziare anche la Dirigenza per il loro lavoro di squadra e l’impegno profuso che hanno permesso, a soli pochi giorni dalla fine della stagione, di riuscire a portare avanti e concludere una trattativa così importante per il futuro del nostro Club”. Con queste parole il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha accolto l’arrivo in viola di Rino Gattuso.