E’ morta Federica Bordin, sorella del Maggiore Luca Bordin

E’ morta Federica Bordin, sorella del Maggiore dei Carabinieri Luca Bordin. Un vero calvario quello che in questi ultimi anni sta mettendo a dura prova il Maggiore in silenzio e nel dolore, prima con la perdita della compianta mamma e ora con la prematura scomparsa della sorella Federica.

Una tragedia dopo l’altra che sta mettendo a dura prova il Maggiore al quale va dato il merito di aver condotto, magistralmente, tante operazioni contro la criminalità organizzata.

Federica è deceduta all’improvviso all’età di 52 anni. Era nata a Arzignano, in provincia di Vicenza, insieme alla gemella Sonia (1968). Di seguito sono arrivati altri tre gemelli: Emanuela e Giuseppe (1970), Luca (1976), Francesco e Patrizia (1977), Massimo e Giulia (1980).

Con la morte del padre nel 1991 a causa di un incidente stradale, sono proprio Federica e Sonia a prendere le redini della famiglia rinunciando ai propri progetti. Infatti il Maggiore Bordin deve la sua carriera proprio alle sorelle che hanno determinano il percorso professionale nell’arma raggiungendo anche tre lauree.

“Devo molto alla mia famiglia. Federica, insieme a Sonia, è stata un pilastro fondamentale della mia vita in quanto ero ancora adolescente quando mio padre morì. Se oggi sono quello che sono lo devo soprattutto a loro. A Federica. Hanno rinunciato agli studi per prendersi cura dei fratelli più piccoli.” ha detto il Maggiore Bordin.

Federica era conosciuta a Vicenza perché aveva lavorato nella ristorazione in vari locali di alto livello, poi l’avvento di Giancarlo, il suo compagno, si trasferì in Val D’Aosta, a Pont Saint Martin dove aprono il ‘Bodeguita’ un affermato discobar.

Federica si spegne a causa di un arresto cardiaco mentre era a letto, il suo compagno da subito ha cercato di soccorrerla portandola in ospedale dove è stata rianimata ma il giorno dopo il cuore di Federica si è fermato per sempre. Dopo l’autopsia gli organi di Federica saranno donati in quanto era iscritta all’AIDO.

La redazione de ilformat.info è vicina alla Famiglia del Maggiore dei Carabinieri Luca Bordin.