Serie A: Nell’ultima giornata Inter festeggia il campionato con 5 reti all’Udinese al Meazza

Ultima giornata di campionato e ultimi verdetti per i posti in Champions League, le tanto attese sfide dell’ultima giornata, hanno visto l’Inter, già campione d’Italia, festeggiare il diciannovesimo scudetto con cinque goal rifilati all’Udinese allo stadio Meazza.

Milan in Champions, grazie a i goal di Kessie in trasferta a Bergamo contro l’Atalanta di Gasperini, che raggiunge la Champions e pensa già al futuro. Napoli, deludente e sfortunato in casa contro il Verona al Maradona Stadium, finisce uno a uno e Gattuso da il via libera alla Juventus, vittoriosa a Bologna, di approdare in Champions League a pari punti con l’Atalanta.

Da segnalare al Maradona Stadium la traversa del napoletano Petagna sull’uno a uno e Andrea Pirlo ringrazia. Inter, Milan, secondo in classifica, Atalanta e Juventus in Champions League. Napoli e Lazio in Europa League e finale di campionato che vede l’Inter di Antonio Conte alzare lo scudetto a San Siro.

Per il futuro bisognerà attendere ancora qualche settimana, soprattutto per i bilanci delle big a cominciare dall’Inter, passando per la Juventus e lo stesso Milan, che dovranno affrontare la campagna acquisti estiva per rafforzare gli organici da contrapporre alle big nell’Europa che conta. Occhi puntati sulla vetrina dell’Europeo di Calcio. Nel frattempo, dopo dieci anni, lo scudetto torna a Milano e Piazza Duomo si tinge di Neroazzurro.