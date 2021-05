Coppa Italia: Al Mapei Stadium decide Chiesa

Al Mapei Stadium, finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus, in una gara che vede subito la partenza sprint dell’Atalanta, in avanti con Zapata e Pessina protagonisti. Nonostante, la buona gara nel primo tempo da parte dell’Atalanta, la mezz’ora Kulusewski, accende la finale, con il goal e l’unico tiro in porta della Juventus.

Nella ripresa, Atalanta che cerca il goal del pareggio e lo trova dopo il quarto d’ora con un tiro da fuori di Malinowski. Atalanta, veloce e concreta nelle ripartenze, Juventus, flemmatica, prudente e letale sotto porta, grazie ai lampi di Cristiano Ronaldo e all’ottima prestazione del bianconero Kulusewski.

La Juventus, passa nuovamente in vantaggio con il goal di Chiesa. La squadra di Pirlo, tiene il campo e non intende lasciare spazio ai bergamaschi, pericolosi in contropiede con il nuovo entrato Muriel.

Finale incandescente, per l’espulsione del Neroazzurro Toloi con conseguente calo tecnico per la squadra di Gasperini. La Juventus, la migliore della stagione in questa finale di Coppa Italia, vince l’edizione 2020/21 della Coppa Italia, sotto la guida tecnica Di Andréa Pirlo e per la Super coppa Italiana sarà Derby d’Italia contro gli scudettati dell’Inter.