Serie A: nel turno infrasettimanale a Torino dilaga il Milan

Alla giornata di campionato numero 36, Napoli e Milan avanzano verso la Champions a suon di goal. I napoletani asfaltato l’Udinese, ormai salva con cinque reti nell’anticipo di lunedì, per i partenopei Lozano migliore in campo mentre per la squadra avversaria lampo di Osaka e nulla più.

Milan in trasferta a Torino, contro l’omonima squadra demolita dagli uomini di Pioli che vedono la Champions sempre più vicina, dopo una lunga assenza. Per i rossoneri sarebbe un risultato importante, e nelle ultime due giornate il campo di Torino porta bene ai Diavoli che si impongono con un roboante sette a zero.

Atalanta, segue a ruota e liquida la pratica Benevento con Muriel (sarà ancora un giocatore bergamasco la prossima stagione?) e Pasalic. Per mister Gasperini Champions sempre più vicina. Juventus vittoriosa sul campo del Sassuolo, mattatori della serata Cristiano Ronaldo, Dybala e l’evanescente Rabbiot. La squadra di Pirlo tiene ancora acceso il lumicino per la Champions.

Lazio vittoriosa in casa con un goal del solito Ciro Immobile, che affonda gli ospiti retrocessi del Parma. Mister Inzaghi, consolida il piazzamento in Europa League distanziando i cugini della Roma di ben nove lunghezze.

Tonfo della Roma a San Siro ospite dei campioni d’Italia dell’Inter che liquidano gli ospiti con un tre a uno. Brozovich, Vecino e Lukaku per i neroazzurri, Mhkitaryan per i giallorosso. Roma che pensa al futuro e Inter che si gode il titolo e altri tre punti, per aggiornare le statistiche.

In coda situazione delicata con Torino e Spezia appaiati a 35 punti e non ancora salvi, alle spalle il Benevento di Pippo Inzaghi che potrebbe ancora sperare di raggiungere la salvezza.

Weekend rovente, con Juventus-Inter, Roma-Lazio, Fiorentina-Napoli, Genoa-Atalanta e Milan-Cagliari (tutte sfide che decideranno il tabellone della Champions). Per la salvezza, spicca Benevento-Crotone e Spezia-Torino.