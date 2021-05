Serie A: Disastro Juve allo Jueventus Stadium

Finale di campionato incandescente in questa giornata di Serie A, numero 35. Mentre l’Inter festeggia a Milano lo scudetto in anticipo, altra festa per i cugini rossoneri del Milan che demoliscono la Juventus per tre reti a zero.

Sconfitta amara per la squadra allenata da Andrea Pirlo, che si presenta allo Juventus Stadium con Chiesa, Cristiano Ronaldo e Morata in attacco, peccato che difesa e centrocampo bianconero non sono riusciti a contenere l’onda d’urto di una squadra quella di Pioli, molto determinata e ben messa in campo.

Per il Milan, un segnale netto e positivo, oltre al risultato. Da segnalare lo spagnolo Brahim Diaz autore del primo goal del Milan allo scadere del primo tempo e il centrale Tomori autore del terzo goal. Di Ante Rebic, il raddoppio. Milan a quota 72 punti appaiato con l’Atalanta di Gasperini che rifila 5 goal al già retrocesso Parma.

In zona Champions, tutto da discutere, con Milan, Napoli (quaterna allo Spezia), Atalanta e Juve ancora in corsa per il posto Champions, inseguite dalla speranzosa Lazio battuta da una Fiorentina che in questo rush finale, pare abbia ritrovato se stessa grazie al lavoro di Beppe Iachini.

In zona retrocessione, il VAR sembra una spada di Damocle per il Benevento che pareggia in casa contro il Cagliari, per le Streghe un rigore negato all’attaccante Viola. Cagliari che conquista preziosi, punti salvezza e Benevento in evidente difficoltà per la salvezza. Punti preziosi per il Torino che pareggia a Verona, allungando con 35 punti appaiato con il Cagliari, la corsa verso la salvezza.

Nonostante, l’Inter è matematicamente campione, si attendono le ultime gare per decidere il destino della Juve (Uefa o Champions?), per gli uomini di Conte la prossima sfida sarà a San Siro contro la Roma che ha consolidato il settimo posto con la cinquina rifilata al retrocesso Crotone, mentre per la Juve ci sarà una trasferta, contro lo spigoloso Sassuolo.