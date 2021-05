La notte santa di Gerusalemme repressa dalle forze armate israeliane

Un’altra notte di violenza ha lasciato almeno 90 palestinesi feriti dopo che la polizia israeliana ha represso i manifestanti fuori dalla città vecchia di Gerusalemme est occupata, poiché domenica è cresciuta la preoccupazione che la situazione possa sfuggire al controllo.

Si stima che circa 90.000 fedeli musulmani abbiano pregato nella vicina moschea di Al-Aqsa nella notte santa dell’Islam di Laylat al-Qadr – o la “Notte del destino”, la più sacra delle preghiere durante il mese di digiuno musulmano del Ramadan – sabato.

Alcuni sono rimasti per protestare contro i piani israeliani di espellere con la forza le famiglie palestinesi dalle loro case su terreni rivendicati da coloni ebrei illegali nel quartiere di Sheikh Jarrah a Gerusalemme est.

Gli ufficiali israeliani a cavallo e in tenuta antisommossa hanno sparato granate assordanti e cannoni ad acqua contro i palestinesi che a loro volta hanno lanciato pietre, acceso fuochi e abbattuto le barricate della polizia nelle strade che conducevano alle mura della Città Vecchia.

Domenica le forze di sicurezza israeliane erano in massima allerta, preparandosi a un’ulteriore escalation in vista di quello che gli israeliani chiamano Jerusalem Day. Molti israeliani celebrano il giorno in cui Gerusalemme Est fu occupata nel 1967 – e successivamente annessa da Israele – con marce in tutta Gerusalemme ogni anno.

Oggi si prevede che circa 30.000 coloni ebrei parteciperanno a una marcia verso la Porta di Damasco nella Città Vecchia.

Il cancello sarà chiuso ai palestinesi fino alle 19:30 per “motivi di sicurezza”, ha detto la polizia israeliana, aggiungendo che saranno schierate 3.000 forze.

La polizia israeliana domenica ha dato il via libera alla parata annuale del Jerusalem Day, uno sventolio di bandiere delle rivendicazioni israeliane a tutta la città. Il portavoce della polizia Eli Levi ha detto che non c’erano piani per sospendere la marcia, nonostante il potenziale di scontri.

Amos Gilad, un ex alto funzionario militare, ha detto a Army Radio che la parata dovrebbe essere cancellata o deviata dalla Porta di Damasco della Città Vecchia, dicendo che “la polveriera sta bruciando e può esplodere in qualsiasi momento”.

La parata di lunedì è tipicamente frequentata da israeliani nazionalisti intransigenti ed è ampiamente percepita come provocatoria.

Coinciderà con una prevista decisione della Corte Suprema israeliana sul destino di dozzine di palestinesi che stanno combattendo i tentativi dei coloni israeliani di sfrattarli dalle loro case a Sheikh Jarrah.

Il quartiere è stato teatro di scontri regolari, in particolare durante il Ramadan, tra i residenti palestinesi ei loro sostenitori da una parte, e la polizia israeliana e i coloni ebrei dall’altra.

La violenza di sabato è avvenuta il giorno dopo che le forze israeliane hanno preso d’assalto Al-Aqsa e sparato proiettili rivestiti di gomma, gas lacrimogeni e granate assordanti contro i manifestanti, ferendo oltre 200 palestinesi.

Una ONG araba israeliana ha invitato gli alti funzionari israeliani a ordinare alle forze di sicurezza di porre fine alle loro “violente incursioni” nella moschea di Al-Aqsa e di astenersi dall’usare una forza eccessiva contro i fedeli palestinesi e il personale medico.

Il presidente dell’Autorità Palestinese Mahmoud Abbas ha dichiarato di ritenere il governo israeliano responsabile dei disordini e ha espresso “pieno sostegno ai nostri eroi ad Al-Aqsa”, mentre il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha difeso le azioni della polizia.

“Israele sta agendo in modo responsabile per garantire il rispetto della legge e dell’ordine a Gerusalemme pur consentendo la libertà di culto”, ha detto Netanyahu in una riunione di funzionari della sicurezza.

Sabato scorso, un filmato della polizia israeliana che disperdeva violentemente un sit-in di manifestanti palestinesi a Sheikh Jarrah mostrava un gruppo di poliziotti che distruggevano tende e spingevano le persone lontano dal sito, mentre un’altra clip mostrava un agente che trascinava violentemente una donna palestinese lungo la strada.

I palestinesi hanno organizzato una serie di sit-in nell’area nei giorni scorsi denunciando l’ordine israeliano di allontanarli dalle loro case. Le forze di sicurezza israeliane hanno attaccato i manifestanti usando acqua puzzolente, gas lacrimogeni, proiettili rivestiti di gomma e granate shock.

Decine di palestinesi sono stati arrestati. Anche gli ingressi al quartiere di Sheikh Jarrah sono stati bloccati per tenere fuori i manifestanti.

Unendosi ad altri paesi della regione, la Turchia ha denunciato l’assalto israeliano alla moschea di Al-Aqsa, il presidente Recep Tayyip Erdogan ha definito Israele uno “stato terrorista crudele”.

La polizia israeliana ha anche bloccato gli autobus dei palestinesi con cittadinanza israeliana dal raggiungere Al-Aqsa dall’autostrada principale che porta a Gerusalemme.

“Condanniamo fermamente gli atroci attacchi di Israele … che purtroppo vengono effettuati ogni Ramadan”, ha detto il presidente della Turchia.

Intervenendo a un evento a Istanbul, Erdogan ha invitato tutti i paesi musulmani e la comunità internazionale a compiere passi “efficaci” contro Israele, aggiungendo che quelli che tacciono sono “una parte della crudeltà lì”.

Gli sviluppi a Gerusalemme Est hanno spinto gli appelli internazionali a porre fine alle violenze.

In una dichiarazione congiunta di sabato, il Quartetto del Medio Oriente – Stati Uniti, Russia, Unione Europea e Nazioni Unite – ha espresso “profonda preoccupazione” per gli eventi.

“Gli inviati hanno notato con seria preoccupazione i possibili sfratti di famiglie palestinesi dalle case in cui hanno vissuto per generazioni…e hanno espresso opposizione alle azioni unilaterali, che non faranno altro che intensificare l’ambiente già teso”, ha detto.

“Chiediamo alle autorità israeliane di esercitare moderazione e di evitare misure che intensificherebbero ulteriormente la situazione durante questo periodo di festività musulmane”.