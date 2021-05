Champions : Chelsea e Manchester City in finale

La strada per Istanbul, vede due assolute protagoniste, nella finale di Champions 2020/2021. La coppa dalle grandi orecchie, vedrà di fronte due squadre britanniche, il Chelsea guidato dal tedesco Thomas Tuchel e il Manchester City, guidato dallo spagnolo Pep Guardiola.

Nella giornata di ieri, il Manchester City ha battuto di misura i francesi del Paris Saint Germain grazie alla doppietta del franco algerino Mahrez, protagonista nel match che ha visto arrivare in finale i Citizen, guidati dal Maestro Guardiola, alla sua terza finale di Champions da allenatore e guida tecnica.

Per i parigini del Paris St, ennesima delusione, con Mauricio Icardi, massacrato dalla stampa francese. Gli uomini di Mauricio Pochettino, non hanno brillato in questo importante momento della stagione.

Non va meglio per il Real Madrid, altra grande delusa battuta in trasferta a Stanford Bridge dal Chelsea del tedesco Tuchel. Madrilene, caduti sotto i colpi di Werner e Mount. Per la squadra di Zidane, l’unico a brillare in campo è stato il francese Benzema’(chissà cosa ne pensa la Juventus, magari con il duo Zidane per la guida tecnica e Benzema’ in attacco).

Di sicuro c’è che la Coppa dei Campioni, andrà in Inghilterra, comunque vada a finire ad Istanbul. Nel 2019, fu il Liverpool di Jurgen Klopp ad aggiudicarsi il trofeo battendo il Tottenham, allenato proprio dallo stesso Pochettino, che amara la Champions per il tecnico argentino. Non lo è per Thomas Tuchel, sapiente guida tecnica del Chelsea, che conquista la sua seconda finale di Champions, ma stavolta alla guida dei Blues, l’anno precedente dopo aver eliminato l’Atalanta in semifinale alla guida del Paris Saint Germain, fu battuto dal Bayern Monaco in finale lo scorso anno.