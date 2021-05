Piazza Affari chiude la settimana a -0,55%, spread oltre 111punti base

Il listino milanese ha chiuso la seduta sotto la parità, in calo dello 0,55% dopo l’apertura in rosso di Wall Street. Contrastate le altre piazze: Francoforte +0,11%, Parigi -0,5% e Londra +0,19%. In lieve allargamento lo spread Btp/Bund, che chiude sopra i 111 punti base.

Secondo Oliver Blackbourn, multi-asset portfolio manager di Janus Henderson Investors, “i mercati non credono che l’inflazione dell’Eurozona possa raggiungere l’obiettivo dichiarato dalla Bce in tempi brevi”. L’indice di inflazione a 5 anni continua a tendere verso l’alto, ma i tassi di breakeven tedeschi a 10 anni rimangono ancorati sotto l’1,4%, con entrambi i dati a 2 e 5 anni ancora più bassi. “Al contrario, la curva di breakeven statunitense è invertita, ci si aspetta infatti uno slancio al di sopra dell’obiettivo della Fed nel breve termine. Anche su periodi più lunghi, il mercato sta già determinando i prezzi per il rischio di inflazione al rialzo negli Stati Uniti; lo stesso non si può dire dell’Europa”, evidenzia il gestore.

Nel frattempo, il Dow Jones segna -0,34%, nonostante le buone trimestrali e i solidi dati macroeconomici, con l’aumento dei casi di Covid-19 in Brasile e in India e i segnali di indebolimento del settore manifatturiero cinese che pesano sul sentiment del mercato. Sul fronte dei dati macro, l’indice Napm di Chicago, basato su un’indagine condotta sui direttori d’acquisto del settore manifatturiero, è salito a 72,1 punti ad aprile dai 66,3 di marzo. Il dato ha battuto nettamente il consenso degli economisti a 63 punti. L’indice di fiducia dei consumatori statunitensi elaborato dall’Università del Michigan, secondo la lettura finale di aprile, si è attestato a 88,3 punti, al di sopra del preliminare e del consenso a quota 86,5.

La prossima settimana sarà ancora ricca di appuntamenti macro. Dopo la riunione di mercoledì della Bank of Englan e oltre ai dati macro di inizio settimana, venedì sarà saranno resi noti i numeri sul commercio cinese ad aprile e le rilevazioni sul mercato del lavoro americano, con i nuovi posti di lavoro nei settori non agricoli ad aprile.

Infine capitolo materie prime: l’oro scambia in leggero rialzo a 1.770 dollari l’oncia, mentre il petrolio perde oltre il 2%: Brent e Wti si muovono, rispettivamente, intorno a 66,6 e 63,4 dollari al barile. Torna sotto quota 1,21 il cambio euro-dollaro, che perde lo 0,66% a 1,2037.