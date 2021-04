Maxi Zoo battezza la propria piattaforma di e-commerce

Siglata una partnership con ShopFully

Negozio online anche per Maxi Zoo, la catena di negozi di alimenti e accessori per i pet che fa capo al gruppo tedesco Fressnapf. Accanto alla rete di 127 negozi fisici sparsi in tutta Italia ecco il sito di e-commerce con l’ampia gamma di prodotti dedicati ai pet e tutta l’esperienza maturata in molti decenni per migliorare e rendere felice la vita degli animali e delle proprietari.

Il negozio virtuale offrirà ai visitatori la possibilità di acquistare, attraverso una piattaforma semplice e intuitiva, oltre 8mila prodotti dedicati a cani, gatti, uccelli, roditori, pesci e rettili: un assortimento ricco con marchi esclusivi e non, per tutte le esigenze di alimentazione, cura e gioco degli animali domestici, che copre tutte le fasce di prezzo con la garanzia della massima qualità.

“In un anno straordinario come quello che stiamo vivendo, abbiamo accelerato i nostri sforzi per ampliare le opportunità d’incontro con i clienti e l’apertura del canale e-commerce rappresenta un tassello fondamentale in questa direzione – spiega Luca Rotunno, National purchasing & marketing director di Maxi Zoo Italia -. L’e-commerce ci permetterà di essere ancora più capillari sul mercato e di lavorare in sinergia con i nostri store tradizionali in un’ottica cross-canale, implementando nei prossimi mesi anche altri servizi, come il “click&collect” e la possibilità di ordinare in negozio con il supporto del personale e ricevere comodamente a casa i prodotti”.

Inoltre è stata siglata una partnership tra Maxi Zoo e ShopFully, tech company italiana leader nel Drive-to-Store in un’ottica di efficientamento degli investimenti in trade marketing e di awareness di alcuni punti vendita nuovi e altri già esistenti.

Maxi Zoo ha così deciso di investire sui tre marketplace di ShopFully (DoveConviene, PromoQui e VolantinoFacile) in modo da raggiungere il 100% dei responsabili di acquisto geolocalizzati in prossimità di ciascuno dei suoi punti vendita selezionati. Grazie alla piattaforma tecnologica di ShopFully, quindi, Maxi Zoo distribuirà le proprie promozioni su tutti i canali digitali, nel momento e nel formato migliore per il consumatore, misurando poi il successo delle campagne in termini di visite in store.

Il sito di Maxi Zoo è stato progettato secondo una struttura multi device e oltre a vendere la merce permette di avere una visione immersiva nel mondo dei pet, con una serie di aree tematiche con consigli e informazioni per gli animali domestici oltre ai contributi di esperti. Maxi Zoo Italia è la filiale del Gruppo Fressnapf, la più grande catena di punti vendita di alimenti e accessori per animali in Europa.

Nato in Germania nel 1990, oggi il Gruppo Fressnapf è presente in 11 Paesi e conta più di 1.700 punti vendita in tutta Europa. In Italia ci sono anche otto store XXL, ognuno con un’offerta di circa 15mila articoli, stabilendo un nuovo standard di eccellenza nell’attenzione alla vendita di piccoli animali da compagnia come pesci, roditori e volatili.