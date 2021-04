Il Tottenham licenzia Jose Mourinho prima della finale

Se il finale è arrivato prima del solito per Jose Mourinho, il modo di farlo era fin troppo evidente.

L’apatia da spogliatoio e la crescente disillusione per la sua tattica sono costati a Mourinho il suo ultimo lavoro nella Premier League inglese, con il Tottenham che lunedì ha licenziato l’allenatore portoghese dopo 17 mesi al club londinese.

Questo è il periodo più breve di Mourinho in un club da quando è arrivato alla grande come allenatore lucido e sicuro di sé del Porto all’inizio del secolo.

Insolitamente per un uomo che da allora è stato un vincitore seriale di trofei, Mourinho lascia il nord di Londra senza aver vinto nessuna coppa, anche la prima volta da quei giorni al Porto.

La situazione potrebbe essere cambiata domenica, il Tottenham affronterà il Manchester City nella finale di Coppa di Lega inglese allo stadio di Wembley. Mourinho non avrà questa possibilità.

“Jose e il suo staff tecnico sono stati con noi in alcuni dei nostri momenti più difficili come club”, ha detto il presidente del Tottenham Daniel Levy in una dichiarazione che annunciava la partenza di Mourinho, il cui contratto sarebbe scaduto alla fine della stagione 2023.

“Jose è un vero professionista che ha mostrato un’enorme capacità di recupero durante la pandemia. A livello personale mi è piaciuto lavorare con lui e mi rammarico che le cose non siano andate come avevamo previsto”.

Esce uno degli allenatori più prestigiosi, costosi ed esperti del calcio mondiale. Arriva un rookie di 29 anni, Ryan Mason, che era stato responsabile dell’accademia del Tottenham.

Mason ha dovuto ritirarsi dal gioco nel 2018 su consiglio medico dopo non essere riuscito a riprendersi completamente da un cranio fratturato a seguito di uno scontro durante una partita della Premier League l’anno precedente.

Mason prende temporaneamente la carica di un club la cui candidatura per la qualificazione alla Champions League della prossima stagione è fallita – il Tottenham è crollato al settimo posto in Premier League, cinque punti dietro il West Ham al quarto posto – ma il cui status elevato è tale da essere tra le 12 squadre si sono iscritte per far parte di una Super League separatista controversa.

Questo è il tipo di fase su cui Mourinho si aspetta di allenarsi. Ma ora ci sono grandi dubbi sulla sua credibilità come allenatore di alto livello.

Certamente, qualsiasi club che potenzialmente pensa di assumerlo deve chiedersi se ne vale la pena.

Mourinho è stato assunto nel novembre 2019 per sostituire Mauricio Pochettino, che ha portato inaspettatamente il Tottenham alla finale di Champions League prima che la squadra crollasse la stagione successiva.

È stato un appuntamento che ha subito diviso la tifoseria, visto lo stile calcistico di Mourinho e la tendenza al disfacimento dei suoi incarichi.

Un sesto posto nella scorsa stagione era accettabile considerando che aveva solo sei mesi per imprimere la sua autorità su una squadra che era a metà classifica quando è arrivato. E quando Mourinho ha portato il Tottenham al primo posto nove partite in questa stagione – grazie a una vittoria per 2-0 sul Manchester City a novembre – sembrava avere ancora una volta il tocco magico, con Harry Kane e Son Heung-min che condividevano una potente partnership. davanti.

Gareth Bale era recentemente tornato al club in prestito per una stagione dal Real Madrid e l’altro principale acquisto estivo di Mourinho, Pierre-Emile Hojbjerg, sembrava assicurato come difensore del centrocampo.

Ma lo scontento per le sue tattiche e metodi di gestione degli uomini è riemerso negli ultimi mesi quando il Tottenham è uscito dalla Champions League in Premier League ed è stato eliminato dall’Europa League agli ottavi dopo una sorprendente sconfitta per 3-0 al ritorno. alla Dinamo Zagabria.

Insolitamente per Mourinho, la sua squadra si è dimostrata incapace di mantenere il vantaggio, senza che nessuna squadra abbia perso più punti (20) dalle posizioni vincenti in questa stagione del Tottenham.

L’ultima partita di Mourinho in carica si è rivelata un pareggio per 2-2 all’Everton venerdì, quando Kane è rimasto zoppicante nei tempi di recupero a causa di un infortunio alla caviglia che potrebbe escluderlo dalla finale di coppa domenica.

A quel punto, il Tottenham stava giocando senza identità evidente o robustezza difensiva, mentre la fiducia in Mourinho tra i giocatori non può essere stata aiutata da un’osservazione usa e getta che ha fatto dopo un pareggio per 2-2 a Newcastle, dove gli Spurs hanno nuovamente concesso un gol nel finale.

Alla domanda sul perché il Tottenham non potesse difendere un vantaggio, Mourinho ha detto: “Stesso allenatore, giocatori diversi”.

Il finale è sembrato stranamente simile ai suoi ultimi giorni al Chelsea (il suo secondo incantesimo dal 2013-15) e al Manchester United, dove ha litigato con giocatori che apparentemente non giocavano più per lui.

Dieci sconfitte in Premier League di questa stagione sono le maggiori in una singola campagna di campionato da una squadra gestita da Mourinho.

Kane ha twittato i suoi ringraziamenti a Mourinho dopo l’annuncio della partenza dell’allenatore portoghese, dicendo: “Un piacere aver lavorato insieme. Ti auguro tutto il meglio per il tuo prossimo capitolo.”

Resta da vedere se ciò accadrà di nuovo in Premier League.