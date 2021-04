Superbonus al 110%, e rincari nel settore dell’edilizia

L’Ecobonus al 110%, la famosa detrazione delle spese sostenute per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, unitamente all’indubbia opportunità di rendere moderni, efficienti e sicuri gli immobili, ha dato il via ad una serie di rincari dei prezzi nel settore dell’edilizia, portando oggi gli interventi di ristrutturazione a costare mediamente il 50% in più rispetto al periodo pre-bonus. E’ l’allarme lanciato da Consumerismo No Profit che ha monitorato l’andamento dei listini del settore e le segnalazioni provenienti da tutta Italia.

Secondo l’associazione di consumatori, «oggi per rifare infissi, porte e finestre si spende in media il 50% in più rispetto al 2019, ma i rincari riguardano tutti i settori legati all’Ecobonus – spiega Consumerismo – Incrementi sempre del 50% anche per pannelli solari e ponteggi, mentre per i materiali in ferro occorre mettere in preventivo una maggiore spesa del +30%. Il legno costa il 20% in più, +15% il calcestruzzo, al pari del materiale isolante».

Sull’andamento potrebbe aver inciso il recente rincaro registrato dal settore delle materie prime, molte della quali sono salite di valore sui mercati finanziari in vista dell’arrivo della ripresa economica. Il fenomeno dei listini prezzo ritoccati all’insù è tuttavia condivisa da diversi professionisti che operano nell’ambito dell’Ecobonus e che di recente hanno denunciato il fenomeno.

“L’introduzione dell’Ecobonus al 110% ha dato il via alle speculazioni sui listini, come sempre avviene in questi casi, con evidenti danni per la collettività e ingiusto arricchimento per pochi – dichiara l’avvocato Fabrizio Plagenza, responsabile del Dipartimento Casa di Consumerismo No Profit – Appare doveroso un controllo costante su tutti i prezzi di interventi e materiali legati all’incentivo, così come occorre verificare le segnalazioni ricevute sugli aumenti del prezzo della transazione nell’acquisto dei crediti da parte delle banche”.