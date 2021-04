Per la Turchia nessun affronto sessista; ma il divario tra UE e Turchia è palese

La Turchia ha respinto con forza le accuse di aver snobbato Ursula von der Leyen – uno dei dirigenti più potenti dell’Unione europea – in quanto donna dopo che una gaffe di protocollo durante l’incontro al palazzo presidenziale turco ha acceso un putiferio pubblico .

La vicenda si è ramificata anche in un battibecco diplomatico tra Turchia e Italia, il cui primo ministro ha paragonato il presidente turco a un dittatore e ha parlato dell ‘”umiliazione” di von der Leyen.

Von der Leyen – il presidente della Commissione europea – e il capo del Consiglio europeo Charles Michel hanno incontrato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan per i colloqui sulle relazioni Turchia-UE martedì. Gli ospiti sono stati condotti in un’ampia sala per le discussioni con Erdogan, ma davanti alle bandiere dell’Ue e della Turchia per i tre leader erano state disposte solo due sedie.

Von der Leyen stava guardando gli uomini che prendevano le sedie, esprimendo il suo stupore con un suono di “ehm” e un gesto di delusione. Successivamente è stata vista seduta su un grande divano beige, lontano dalle sue controparti maschili.

Le immagini, rivelando anche una mancanza di unità tra i due leader dell’UE, hanno attirato intense critiche sui social media e accuse di discriminazione di genere.

La Turchia ha insistito sull’applicazione delle richieste di protocollo dell’UE, ma il capo del protocollo del Consiglio dell’UE ha affermato che la sua squadra non ha avuto accesso, durante l’ispezione preparatoria, alla stanza in cui è avvenuto l’incidente.

“Se la stanza dell’incontro fosse stata visitata, avremmo dovuto suggerire ai nostri ospiti che, per cortesia, sostituissero il divano con due poltrone per il presidente della Commissione”, ha scritto Dominique Marro in una nota pubblicata dal Consiglio dell’UE. Ha aggiunto che l’incidente potrebbe essere stato provocato dall’ordine di protocollo stabilito dal trattato dell’UE.

“In generale, il protocollo per i paesi terzi fa una chiara distinzione tra lo status di capo di stato, detenuto dal presidente del Consiglio europeo, e lo status di primo ministro, detenuto dal presidente della Commissione”, ha detto.

Il momento imbarazzante è diventato rapidamente un tema caldo ben oltre Bruxelles.

Il premier italiano Mario Draghi ha usato parole forti contro Erdogan e ha denunciato il trattamento ricevuto da von der Leyen ad Ankara come “inappropriato”.

“Sono rimasto molto dispiaciuto per l’umiliazione che ha dovuto subire il presidente von der Leyen”, ha risposto Draghi giovedì sera a Roma dopo che un giornalista aveva chiesto la sua opinione durante una conferenza stampa. “Ma con questi dittatori bisogna essere franchi nell’esprimere le divergenze di vedute ma anche pronti a collaborare, a cooperare, a garantire gli interessi del proprio Paese”.

Ankara ha risposto convocando l’ambasciatore italiano presso il ministero degli Esteri turco per il commento di Draghi, secondo quanto riferito dall’agenzia statale turca Anadolu.

Gli arrabbiati ai talk show radiofonici italiani giovedì mattina hanno espresso indignazione sia per la scelta di Erdogan di due sole sedie, sia per la decisione di Michel di accettare l’accordo.

Il portavoce capo della Commissione europea Eric Mamer ha detto mercoledì che von der Leyen è stata “sorpresa” dagli accordi, ma “ha deciso di procedere comunque, dando priorità alla sostanza rispetto al protocollo”.

L’incidente è avvenuto solo poche settimane dopo che Erdogan aveva ritirato la Turchia da una convenzione europea chiave volta a combattere la violenza contro le donne. La mossa è stata un duro colpo per il movimento turco per i diritti delle donne, che afferma che la violenza domestica e gli omicidi di donne sono in aumento. Durante la sua visita ad Ankara, von der Leyen ha chiesto a Erdogan di revocare la sua decisione di ritirarsi dalla Convenzione di Istanbul, che prende il nome dalla città turca dove è stata firmata nel 2011.

Il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu ha affermato che la Turchia è stata oggetto di critiche “estremamente ingiuste” per la visita e di presunte critiche mostrate a von der Leyen.

“La Turchia è uno Stato con radici profonde e questa non è la prima volta che ospita un visitatore”, ha detto Cavusoglu. “Il protocollo applicato durante i suoi incontri (internazionali) è in linea con le regole del protocollo internazionale e con le tradizioni di ospitalità turche di fama mondiale”.

Cavusoglu ha insistito sul fatto che i funzionari turchi e dell’UE incaricati del protocollo avevano tenuto riunioni prima della visita e che l’accordo era in linea con le richieste dell’UE. Il ministro turco ha aggiunto di sentirsi obbligato ad addossare pubblicamente la colpa all’UE a seguito delle accuse contro la Turchia anche “dai più alti livelli dell’UE”.

Michel ha impiegato molto tempo per reagire, affermando mercoledì sera che l’imbarazzo era il risultato della “interpretazione rigorosa” delle regole del protocollo da parte dei servizi turchi.

Si è rammaricato “del trattamento differenziato, se non diminuito, del presidente della Commissione europea” e ha detto che le fotografie dell’incontro hanno dato l’impressione di essere “indifferente” alla situazione. “Niente potrebbe essere più lontano dalla verità, o dai miei sentimenti più profondi – o addirittura dai principi di rispetto a cui tengo così tanto”, ha detto.

“All’epoca, pur rendendoci conto della natura deplorevole della situazione, abbiamo deciso di non peggiorare le cose creando una scena”, ha detto.

Mamer ha detto che la Commissione ha accolto con favore la dichiarazione di Michel.

“È molto importante che l’Unione europea mostri unità quando ha a che fare con paesi terzi e partner”, ha affermato.

Il gruppo politico del PPE, il più numeroso del Parlamento europeo, ha svolto un’analisi diversa e ha chiesto un dibattito in plenaria sul viaggio in Turchia.

“La visita ad Ankara dei presidenti von der Leyen e Michel avrebbe dovuto essere un messaggio di fermezza e unità dell’approccio dell’Europa alla Turchia”, ha affermato in una dichiarazione il presidente del gruppo Manfred Weber. “Sfortunatamente è diventato un simbolo di disunione poiché i presidenti non sono riusciti a stare insieme quando era necessario. Ci aspettiamo di più dalla politica estera dell’Europa”.