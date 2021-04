Lombardia, Pasqua all’insegna della tradizione: colomba (+15%) e uova di cioccolato (+21%). Incremento anche di agnello (+15%) e spumanti (+25%)

Boom di acquisti per fiori e piante (oltre il doppio) e dell'uovo benefico di Chiara Ferragni

Agnello, uova di Pasqua, colombe. Ma anche salsiccia e spumante: sono i prodotti con l’impennata più alta di consumi di questi giorni, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. A evidenziarlo è l’Osservatorio dei ‘Supermercati il Gigante’ (realtà della Grande Distribuzione Organizzata con una sessantina di punti vendita nel Nord Italia, 40 dei quali in Lombardia).

Sulla tavola delle famiglie, dunque, non mancherà, come da tradizione, l’agnello che raggiunge un incremento delle vendite del 15%. La richiesta diventa ancor più sensibile nella versione delle costine con un +21%. Sempre nel settore carni, bene anche la salsiccia con una crescita pari al 25%.

Non mancheranno ovviamente la colomba che nella versione tradizionale aumenta del 15%. Bene, in generale, anche i vini (+30%) e in particolare gli spumanti (+25%).

“La vendita complessiva delle uova di Pasqua, poi – spiega Giorgio Panizza, consigliere d’amministrazione del gruppo Il Gigante – cresce del +21%. L’orientamento del consumatore è nettamente indirizzato verso l’uovo al latte dedicato a bambini o adolescenti, con una percentuale d’acquisto, rispetto al totale complessivo, quantificabile ne 70%. Seguono le uova fondenti (21%), quelle nocciolati (6%) e bianche (3%)”.

Tra le proposte brandizzate si segnala un importante picco di vendite (4% del totale complessivo) dell’uovo di Chiara Ferragni, il cui ricavato andrà in beneficenza a un progetto per il sostegno di famiglie con persone autistiche o altre disabilità.

Un capitolo a parte, infine, merita il mondo dei fiori e delle piante che – rispetto allo stesso periodo pre-Pasquale di un anno fa – cresce più del doppio.