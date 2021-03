Schiaccianti responsabilità della Francia sul genocidio in Ruanda

Il rapporto conclude che c'è stato un "fallimento" da parte della Francia

La Francia ha “responsabilità schiaccianti” per il genocidio del 1994 in Ruanda ed era “cieca” a i preparativi per i massacri, un rapporto di storici ha detto venerdì ma ha aggiunto che non c’erano prove che Parigi fosse complice delle uccisioni.

Una commissione storica istituita dal presidente Emmanuel Macron ha concluso che c’era stato un “fallimento” da parte della Francia sotto l’ex leader Francois Mitterrand per il genocidio che ha visto massacrare circa 800.000 persone, principalmente dalla minoranza etnica tutsi.

Lo storico Vincent Duclert, che ha guidato la commissione, ha consegnato il rapporto schiacciante a Macron all’Eliseo dopo anni di accuse secondo cui la Francia non ha fatto abbastanza per fermare le uccisioni ed è stata persino complice dei crimini.

Il genocidio tra aprile e luglio del 1994 iniziò dopo che il presidente hutu del Ruanda Juvenal Habyarimana, con il quale Parigi aveva coltivato stretti legami, fu ucciso quando il suo aereo fu abbattuto su Kigali il 6 aprile.

Un quarto di secolo dopo, la questione avvelena ancora le relazioni moderne tra Francia e Ruanda sotto il suo controverso presidente Paul Kagame, un ex ribelle tutsi che ha governato la nazione montuosa nella regione dei Grandi Laghi africani dall’indomani del genocidio.

“La Francia è complice del genocidio dei Tutsi? Se con questo intendiamo la volontà di partecipare a un’operazione di genocidio, nulla negli archivi esaminati lo dimostra”, affermano le conclusioni del rapporto.

“Tuttavia, per molto tempo, la Francia è stata coinvolta in un regime che incoraggiava i massacri razzisti. È rimasta cieca alla preparazione di un genocidio da parte degli elementi più radicali di questo regime”.

Il rapporto criticava le autorità francesi sotto Mitterrand per aver adottato una “visione binaria” che poneva Habyarimana come un “alleato hutu” contro un “nemico” delle forze tutsi sostenute dall’Uganda, per poi offrire un intervento militare solo “tardivamente” quando era troppo tardi per fermare il genocidio.

“La ricerca stabilisce quindi una serie di responsabilità, sia gravi che schiaccianti”, ha detto.

Il giornalista e autore Andrew Wallis ha detto che il rapporto è “roba esplosiva”.

“L’unica cosa che mi ha colpito è stato il fatto che dicono che i servizi segreti francesi sapevano che erano gli estremisti hutu che hanno sparato all’aereo del presidente Habyarimana, che è stato visto come il fattore scatenante del genocidio”, ha detto Wallis.

“Il rapporto di un precedente giudice francese lo aveva negato e aveva incolpato l’RPF del presidente Kagame (il partito del Fronte patriottico ruandese), e questa disinformazione ha fatto il giro per 27 anni. Era nei loro archivi che sapevano che in realtà non era vero.”

Macron ha ordinato la creazione della commissione nel maggio 2019 per analizzare il ruolo della Francia in Ruanda dal 1990 al 1994 attraverso ricerche d’archivio.

La Francia ha guidato in particolare l’operazione Turchese, un intervento militare-umanitario lanciato da Parigi su mandato delle Nazioni Unite tra giugno e agosto 1994. I suoi critici dicono che in realtà era finalizzato a sostenere il governo genocida degli hutu.

Ci sono state anche ripetute accuse secondo cui le autorità di Parigi avrebbero aiutato i sospettati del genocidio in Ruanda a fuggire mentre erano sotto la protezione militare francese.

Il rapporto concludeva che nel luglio 1994 “gli assassini ma anche le menti del genocidio” si trovavano in una zona sicura stabilita dalle forze francesi nell’ovest del Paese “che le autorità politiche francesi si rifiutarono di arrestare”.

Mitterrand e la sua cerchia ristretta temevano anche l’invasione dell’influenza di lingua inglese nell’Africa francofona sotto l’influenza dell’Uganda e dell’RPF di Kagame.

Il rapporto racconta di decisori francesi intrappolati nel pensiero “postcoloniale” che hanno sostenuto il regime “razzista, corrotto e violento” di Habyarimana di fronte a una ribellione tutsi considerata come diretta dall’Uganda di lingua inglese.

Mitterrand “ha mantenuto un rapporto forte, personale e diretto con il capo di stato ruandese” Habyarimana, ha detto.

“Librarsi sul Ruanda era la minaccia di un mondo anglosassone, rappresentato dall’RPF e dall’Uganda, così come dai loro alleati internazionali”.

Le autorità francesi si sono comportate come se “agire di fronte a un genocidio non fosse nel regno delle possibilità” quando c’era un “obbligo morale” di garantire che i genocidi non si ripetessero mai più, afferma il rapporto.

La commissione di 15 membri non ha alcuno specialista sul Ruanda, una mossa che la presidenza francese sostiene fosse necessaria per garantire la totale neutralità.

Ma gli storici – che includono esperti sull’Olocausto, i massacri degli armeni nella prima guerra mondiale e il diritto penale internazionale – hanno avuto accesso agli archivi, compresi quelli dello stesso Mitterrand, che sono stati a lungo chiusi ai ricercatori.

In una dichiarazione della presidenza francese, Macron ha accolto con favore il rapporto in quanto segna “un notevole progresso nella comprensione e nella descrizione del coinvolgimento della Francia in Ruanda”.

I funzionari dell’ufficio di Macron hanno affermato che l’inchiesta non riguardava solo il miglioramento delle relazioni con il Ruanda ma con l’intero continente africano, poiché anche altri paesi hanno domande su ciò che la Francia ha fatto in quel momento.

Mentre cerca di posizionare la Francia come un attore assertivo sulla scena mondiale, Macron ha intrapreso dei passi tentativi per venire a patti con aspetti un tempo tabù del record storico del paese, anche se molti vorrebbero vedere passi molto più audaci.

Lo storico Benjamin Stora è stato incaricato di esaminare le azioni della Francia durante la guerra d’indipendenza dell’Algeria e ha chiesto una “commissione per la verità” e altre azioni conciliative in un importante rapporto consegnato a gennaio.

Macron ha escluso le scuse ufficiali per torture e altri abusi compiuti dalle truppe francesi in Algeria.

È probabile che i contenuti del rapporto Rwanda abbiano un impatto importante sulle future relazioni tra Francia e Ruanda, che Macron ha detto di voler visitare entro la fine dell’anno.