Borse in affanno: Piazza Affari argina le perdite, giù il petrolio

Chiusura sulla parità per le Borse europee, che sul finale hanno azzerato le perdite incoraggiate dal miglioramento di Wall Street. Del resto Oltreoceano i dati macro americani sono risultati confortanti, con le richieste alla disoccupazione scese ai livelli pre-covid e la stima sul pil del quarto trimestre ritoccata al rialzo. Ma i numeri relativi all’economia non hanno provocato timori sull’inflazione, forse grazie alle parole del numero uno della Fed, Jerome Powell , che in un’intervista ha ribadito che il processo per mettere fine agli aiuti «sarà graduale» e in «grande trasparenza».

Il banchiere ha inoltre commentato che gli stimoli economici e la campagna di vaccinazione stanno permettendo all’economia di riprendersi prima del previsto e che, a un certo punto, questo consentirà alla Fed di iniziare a limitare gli aiuti forniti. I tassi sui Treasury a dieci anni hanno toccato un minimo all’1,59% e si attestano in area 1,6%, ben distante dal top della scorsa settimana in area 1,74%. https://www.ilsole24ore.com/

In Europa destano preoccupazione i rallentamenti della campagna vaccinale e i lockdown introdotti in vari stati. Gli investitori, però, continuano a scommettere sulla ripresa e fanno i conti anche con l’approssimarsi della fine del trimestre, ribilanciando i portafogli. I mercati hanno inoltre risentito del crollo del valore del petrolio (Wti a -5%) dopo la corsa della vigilia, provocata dal blocco del canale di Suez. Ne hanno fatto le spese le azioni del settore dell’energia e delle materie prime.

Sul mercato valutario si rafforza il dollaro con l’euro che ha fatto un tuffo sotto quota 1,18 dopo i dati americani migliori delle stime.

Usa, i sussidi e il Pil meglio delle attese

Negli States sono stati annunciati dati macro migliori delle attese. In particolare i sussidi alla disoccupazione nell’ultima settimana sono scesi a quota 684mila, il minimo dall’inizio della pandemia un anno fa. Un segnale importante di miglioramento del mercato del lavoro che registra i primi effetti positivi della campagna vaccinale.

Migliore delle attese anche il Pil del quarto trimestre 2020, che nella lettura finale è stato rivisto al rialzo a +4,3% dalla stima precedente di +4,1%.. Nel terzo trimestre, era stato registrato un +33,4%, un rimbalzo ampiamente atteso e successivo al crollo del 31,4% nel secondo trimestre, provocato dal coronavirus.