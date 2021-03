L’UE rafforza il controllo delle esportazioni di vaccini

Ora sono interessati anche molti paesi che prima erano esentati da questo controllo. La Commissione vuole “avere un quadro completo di ciò che sta accadendo al di fuori dell’UE, in modo da evitare possibili elusioni delle regole”, ha spiegato il commissario Valdis Dombrovskis in una conferenza stampa.

Paesi come la Svizzera e Israele sono ora coperti dal meccanismo istituito a fine gennaio.

Se un’azienda sotto contratto con la Commissione europea vuole esportare in Albania, Armenia, Bielorussia, Serbia o Libano, ora dovrà anche richiedere l’autorizzazione allo Stato membro di partenza per portare il suo lotto di vaccini fuori dall’UE.

Il principio rimane lo stesso: lo Stato membro valuta la richiesta, informa la Commissione, che convalida o meno la sua decisione e autorizza o blocca l’esportazione prevista.

Tuttavia, l’esecutivo dell’UE ha aggiunto alcuni criteri che ora devono essere presi in considerazione nella valutazione di ciascuna domanda.

“Primo, reciprocità”, ha spiegato Dombrovskis. “Se il paese di destinazione, che ha una grande capacità di produzione, limita le proprie esportazioni di vaccini o sostanze – per legge o con altri mezzi – potrebbe essere opportuno considerare se le esportazioni verso questo paese sono giustificate”, ha detto.

“Il secondo elemento è la proporzionalità – che significa trovare il giusto equilibrio”, ha continuato, spiegando che “gli Stati membri e la Commissione terranno conto delle condizioni prevalenti nel paese di destinazione, in particolare la situazione epidemiologica, il suo tasso di vaccinazione e la disponibilità esistente dei vaccini Covid-19. “

Dal 30 gennaio ad oggi, 380 richieste di export verso 33 diverse destinazioni hanno ricevuto un riscontro positivo, per un totale di circa 43 milioni di dosi. Una sola domanda di esportazione non è stata accettata: quella di AstraZeneca per il trasporto di 250.000 dosi dall’Italia all’Australia.

“È opportuno distinguere tra società con prestazioni scadenti e società con buoni risultati che sono sulla buona strada per adempiere ai propri obblighi contrattuali”, ha affermato Dombrovskis.

Il meccanismo di trasparenza e autorizzazione per le esportazioni è già stato prorogato fino alla fine di giugno. È probabile una nuova proroga, ha suggerito martedì in commissione del Parlamento europeo la direttrice sanitaria della Commissione, Sandra Gallina.

Come ha sottolineato mercoledì il presidente della Commissione Ursula von der Leyen, l’UE è l’unico grande produttore dell’OCSE che continua a esportare vaccini su larga scala in dozzine di paesi, sottolineando che i paesi a basso e medio reddito interessati dall’iniziativa Covax rimangono esenti dal meccanismo.