Interferenza straniera nelle elezioni palestinesi

Diversi attori stranieri stanno cercando di influenzare l'esito delle elezioni palestinesi

di Adnan Abu Amer

Mentre i palestinesi iniziano il conto alla rovescia per le loro elezioni legislative e presidenziali generali a maggio e luglio di quest’anno, sembra esserci un crescente interesse tra gli attori stranieri nel plasmare il loro risultato. Questo ha iniziato a preoccupare la leadership palestinese.

Il 16 febbraio, il maggiore generale Jibril Rajoub, segretario generale del Comitato centrale di Fatah, ha dichiarato alla TV palestinese che alcuni paesi arabi si sono sforzati di interferire nelle elezioni palestinesi e nei colloqui di riconciliazione Fatah-Hamas.

Tre giorni dopo, Bassam al-Salhi, segretario generale del Partito popolare palestinese e membro del Comitato esecutivo dell’Organizzazione per la liberazione della Palestina, ha osservato in un’intervista per il sito web Arabi21 che: “Molti paesi pomperanno enormi somme di denaro perché desidera avere influenza nel Consiglio legislativo. Stiamo affrontando interferenze da molti paesi, arabi e stranieri “.

Sebbene questi funzionari palestinesi non abbiano nominato i giocatori stranieri a cui si riferiscono, sembra che siano particolarmente preoccupati per le pressioni dell’Egitto, della Giordania e degli Emirati Arabi Uniti (EAU). Tutti loro hanno varie partecipazioni alle elezioni e stanno perseguendo determinati risultati in linea con i loro interessi regionali e nazionali.

Interessi stranieri

Non è un segreto che la richiesta di elezioni del presidente Mahmoud Abbas non è stata una decisione volontaria o dovuta agli sforzi arabi, ma è arrivata come risultato delle pressioni americane ed europee. L’Unione europea ha persino minacciato di porre fine al sostegno finanziario che fornisce a Ramallah se le elezioni fossero cancellate. Sia Bruxelles che Washington vogliono che l’Autorità Palestinese riacquisti la legittimità prima di andare avanti nei loro rapporti con i palestinesi. Le elezioni sono supportate anche da altri due importanti attori regionali: Turchia e Qatar.

L’annuncio del voto, tuttavia, non è stato ben accolto in alcune capitali arabe, soprattutto Il Cairo e Amman. Entrambi temono che si ripetano le elezioni del 2006, quando Hamas vinse decisamente a Gaza, che portò a un conflitto armato con Fatah. Se ciò dovesse accadere di nuovo, potrebbe avere un effetto destabilizzante sugli affari interni egiziani e giordani.

Il regime egiziano, in particolare, vede Hamas come un ramo dei Fratelli Musulmani, che ha cercato di sradicare dal colpo di stato contro il governo del presidente Mohamed Morsi nel 2013. Una vittoria di Hamas potrebbe renderlo più immune alle pressioni del Cairo, in quanto guadagnerebbe legittimità elettorale. Potrebbe anche rinvigorire la Confraternita in Egitto.

Anche la Giordania teme un Hamas più forte, ma è anche preoccupata per qualsiasi tipo di instabilità post-elettorale, che potrebbe provocare disordini all’interno della numerosa popolazione palestinese che ospita.

Anche gli Emirati Arabi Uniti mostrano vivo interesse per le elezioni palestinesi. Guidando gli sforzi per la normalizzazione araba con Israele, ha cercato di riprendere la questione palestinese dai suoi tradizionali patroni – Egitto e Giordania – al fine di consolidare ulteriormente le sue relazioni con Israele e garantire il sostegno degli Stati Uniti.

Anche Israele non era contento dell’annuncio delle nuove elezioni palestinesi. Sebbene abbia tenuto quattro elezioni in due anni per i propri cittadini, preferisce che i palestinesi non vadano affatto alle urne perché vuole preservare lo status quo. Israele vuole che Abbas rimanga al potere e continui la sua cooperazione con i servizi di sicurezza israeliani, il che consentirebbe all’occupazione israeliana e all’apartheid di espandersi senza sosta. Per questo motivo, chiunque formi il prossimo governo israeliano dopo le elezioni del 23 marzo probabilmente cercherà la vittoria di Fatah (in particolare l’ala di Abbas) e cercherà di minare Hamas.

Le forze israeliane hanno già cercato di intimidire i membri di Hamas in Cisgiordania, arrestando alcuni dei loro leader e molestando altri per scoraggiarli dal partecipare alle elezioni.

Diplomazia di pressione

La prima indicazione che le elezioni palestinesi non saranno un affare interno è arrivata il 17 gennaio, meno di 48 ore dopo che Abbas ha emesso il suo decreto presidenziale che annunciava le date delle elezioni, mentre i capi dell’intelligence egiziano e giordano, Abbas Kamel e Ahmed Hosni, hanno viaggiato a Ramallah.

Ho appreso da fonti palestinesi che hanno familiarità con la prima visita che Kamel e Hosni hanno discusso con Abbas i dettagli procedurali delle elezioni, inclusa la situazione politica a Fatah, che ha lottato con divisioni interne e potrebbe potenzialmente affrontare defezioni prima del voto.

Attualmente non c’è consenso all’interno del partito sulla rielezione di Abbas e c’è la possibilità che emergano sfidanti. C’è già un crescente sostegno alla candidatura di Marwan Barghouti, un leader di Fatah che sta scontando diversi ergastoli in una prigione israeliana.

Inoltre, non vi è alcun consenso all’interno di Fatah sui candidati al Consiglio legislativo. Attualmente sono in preparazione alcune diverse liste elettorali che cercheranno di attirare l’elettorato tradizionale di Fatah: una dalla cerchia di Abbas; uno di Nasser al-Qudwa, nipote del defunto leader palestinese Yasser Arafat; e uno di Mohammed Dahlan, l’ex capo della sicurezza a Gaza, espulso da Fatah nel 2011.

Questi disaccordi all’interno di Fatah prima delle elezioni andranno sicuramente a vantaggio di Hamas, che è riuscita a stabilire la coesione interna e troverà facile battere il suo avversario indebolito e diviso.

È per questo motivo che Egitto e Giordania vogliono garantire che Fatah abbia una lista elettorale unificata e abbia un candidato di consenso per il voto presidenziale. Ed è per lo stesso motivo per cui stanno facendo pressione su Abbas per riconciliarsi con Dahlan.

L’ex funzionario di Fatah è stato uno stretto alleato degli Emirati Arabi Uniti, che negli ultimi dieci anni si sono presi cura di lui, lo hanno sponsorizzato e sostenuto in ogni modo. Alcuni osservatori ritengono che Abu Dhabi abbia curato Dahlan come futuro leader dell’Autorità Palestinese. Ciò ha causato molta ansia ad Abbas e finora si è rifiutato di consentire a Dahlan di tornare alla festa.

Dahlan ei suoi sostenitori non nascondono il sostegno politico, mediatico e finanziario degli Emirati che ricevono in modo che possano tornare alla politica palestinese. Questo sostegno ha permesso loro di stringere alleanze con le forze politiche palestinesi, comprese le figure di Fatah, che sono scontente con Abbas.

Hamas, che si era opposto al ritorno dei membri della fazione di Dahlan nella Striscia di Gaza a causa del loro ruolo nel conflitto armato del 2007, alla fine ha accettato di consentire loro di tornare dopo essere stato messo sotto pressione dall’Egitto. Ciò ha permesso a Dahlan di annunciare diversi progetti umanitari per i palestinesi, inclusa la distribuzione di vaccini COVID-19, senza coordinarsi con l’Autorità Palestinese.

L’obiettivo finale di tutte queste attività è garantire che venga eletta una nuova leadership palestinese che possa essere facilmente influenzata da queste potenze straniere e spinta ad accettare qualsiasi nuova richiesta che Israele presenti. Ognuno di questi attori vuole giocare un ruolo importante nella questione palestinese, sperando di ingraziarsi gli Stati Uniti e ricevere il loro sostegno.

Ma ciò che questa ingerenza farà è minare il processo democratico in Palestina e sabotare ancora una volta l’autorità della volontà del suo popolo.