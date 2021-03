Ex chierichetto vaticano: “Nel seminario San Pio X abusi sessuali”

Un ex chierichetto Vaticano ha testimoniato che un seminarista più anziano sarebbe entrato nel suo letto di notte per compiere un atto sessuale su di lui nel seminario giovanile del Vaticano, dicendo che il suo shock iniziale ha lasciato il posto alle dimissioni perché temeva di essere rimandato a casa.

L’accusatore LG ha testimoniato per la prima volta mercoledì nell’aula penale del Vaticano, nel primo caso in assoluto ad essere processato per presunti abusi sessuali all’interno delle mura vaticane – tra i chierichetti che prestano servizio nelle messe papali nella Basilica di San Pietro.

Il Rev. Gabriele Martinelli è accusato di aver abusato della sua autorità di seminarista più anziano per costringere LG in “atti carnali” di sodomia e masturbazione, usando violenza e minacce, dal 2007 al 2012. L’ex rettore del seminario, il Rev. Enrico Radice, è accusato di aver aiutato Martinelli a evitare gli inquirenti screditando le accuse di LG come infondate.

Martinelli ha negato di aver molestato LG, dicendo che le accuse erano infondate, non plausibili e frutto di “gelosia” perché alla fine è stato ordinato sacerdote. Radice ha negato di sapere qualcosa sugli abusi o di aver impedito l’indagine.

Il seminario San Pio X, in un palazzo all’interno dei giardini vaticani, ospita ragazzi dai 12 ai 18 anni che prestano servizio come chierichetti nelle messe papali. Lo scandalo è scoppiato nel 2017 quando gli ex chierichetti si sono resi pubblici con accuse di cattiva condotta da parte di Martinelli e insabbiamento da parte dei superiori del seminario.

In precedenti udienze, ex seminaristi hanno descritto un’atmosfera tossica e omofobica nel mondo chiuso del seminario, dove alcuni ragazzi sono stati vittime di bullismo ei sacerdoti superiori hanno fatto poco per proteggerli.

Durante tre ore di testimonianza mercoledì, LG, ha detto che Martinelli ha iniziato a molestarlo per la prima volta pochi mesi dopo essere arrivato in seminario nel 2006, a 13 anni, da una piccola città del nord Italia. Ha testimoniato che era la sua prima esperienza sessuale e che era uno “shock” che non capiva e che si sentiva “paralizzato”.

“Martinelli di notte scivolava nel mio letto”, ha testimoniato. “Per me è stata una cosa molto strana: ero giovane e non ero mai entrata nel mondo della sessualità. A casa o nella mia città, non avevo mai sentito parlare di sesso. Ho provato un senso di confusione, non ho capito cosa stesse succedendo. “

Ha detto che alla fine si è rassegnato a Martinelli, e che ha provato un senso di dissociazione dal suo corpo quando Martinelli, che aveva sette mesi più grande e un seminarista più anziano, lo avrebbe toccato. Ha detto che ha cercato di battere sui muri o di sbattere i cassetti per farlo andare via, e che i suoi compagni di stanza o dormivano per il trambusto o facevano finta di farlo.

Ha testimoniato di aver detto al rettore Radice nel 2009 che Martinelli lo stava infastidendo, ma ha ammesso di non aver fornito dettagli. Ha detto che Radice gli aveva detto che era solo geloso e lo aveva avvertito di smetterla o l’avrebbe detto ai suoi genitori e al parroco e lo avrebbe rimandato a casa.

“A 30 anni mi sento in colpa per non essere stato più chiaro”, ha detto LG.

Dopo aver lasciato il seminario, ha cercato il vescovo di Como, responsabile del seminario giovanile, e ha fornito ulteriori informazioni. Ma ha detto di non aver mai ricevuto risposta alla sua richiesta di finanziamento per pagare la terapia.

Il processo avrebbe dovuto continuare con una visita in loco al seminario giovedì, ma a causa della pandemia di coronavirus i giudici del processo hanno detto che si sarebbero accontentati delle foto.