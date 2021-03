L’autorità di regolamentazione dell’UE: i benefici di AstraZeneca superano i rischi

Il regolatore dei farmaci dell’Unione Europea ha insistito sul fatto che non vi è “alcuna indicazione” che il vaccino AstraZeneca causi coaguli di sangue mentre i governi di tutto il mondo hanno affrontato il più grave dei dilemmi: continuare con un vaccino noto per salvare vite o sospenderne l’uso. segnalazioni di coagulazione in alcuni destinatari.

L’Agenzia europea per i medicinali ha esortato i governi a non interrompere l’uso del vaccino in un momento in cui la pandemia sta ancora uccidendo migliaia di vite ogni giorno. E già si teme che anche brevi sospensioni possano avere effetti disastrosi sulla fiducia nelle campagne di inoculazione in tutto il mondo, molte delle quali stanno già lottando per superare ostacoli logistici e una diffusa esitazione sui vaccini.

“Siamo ancora fermamente convinti che i benefici del vaccino AstraZeneca nella prevenzione del COVID-19 con il rischio associato di ospedalizzazione e morte superino il rischio degli effetti collaterali”, ha affermato Emer Cooke, il capo dell’agenzia.

Molti scienziati hanno affermato che anche la perdita di pochi giorni nella vaccinazione di persone vulnerabili potrebbe essere molto più costosa dell’impatto di qualsiasi fenomeno raro.

Ma un numero a cascata di paesi ha preso una visione diversa e ha bloccato i colpi dell’azienda anglo-svedese, in attesa dei risultati di una revisione EMA, promessa giovedì.

La Svezia è stata l’ultima a farlo martedì, scegliendo cautela rispetto alla velocità, anche se Cooke ha insistito “che al momento non vi è alcuna indicazione che la vaccinazione abbia causato queste condizioni”.

Sottolineando la difficoltà di prendere tali decisioni in un momento in cui le persone seguono avidamente gli alti e bassi di ogni candidato vaccino, l’epidemiologo statale svedese Anders Tegnell ha affermato che il rischio, se esistesse, era raro ma le autorità del paese “si sono sentite in dovere di fermare il vaccino di AstraZeneca” dopo aver ricevuto sempre più segnalazioni di coaguli di sangue.

L’Europa ha il lusso di poter scegliere tra diversi vaccini candidati, ma la decisione se sospendere l’uso del vaccino non è ancora facile nel continente dove il virus ha già ucciso oltre mezzo milione di persone, è di nuovo in aumento e dove la campagna di vaccinazione è inciampata ripetutamente.

La scelta potrebbe essere ancora più ardua altrove perché molti paesi fanno molto affidamento su AstraZeneca, che è più economico e più facile da gestire rispetto ad altri colpi. Il vaccino ha finora svolto un ruolo enorme nell’iniziativa globale per garantire che i vaccini arrivino nei paesi più poveri noti come COVAX.

Ad esempio, quando il Congo ha deciso di sospendere il vaccino, ha sospeso l’intera campagna prima ancora che iniziasse poiché non ha ancora ricevuto dosi di nessun altro vaccino. La Somalia, al contrario, è andata avanti con i suoi primi colpi di AstraZeneca martedì, incluso uno per il ministro della salute, che ha ricevuto il colpo pubblicamente per rassicurare la nazione sulla sua sicurezza.

Il colpo di AstraZeneca ha già lottato per ottenere la fiducia del pubblico dopo i problemi con la segnalazione dei suoi dati e le preoccupazioni sulla sua efficacia nelle persone anziane. Secondo i dati raccolti dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, più della metà dei 15 milioni di dosi di AstraZeneca consegnate ai 27 Stati membri dell’UE sono ancora in giacenza.

Il dibattito in corso potrebbe erodere ulteriormente la fiducia nel vaccino e lo scetticismo potrebbe anche diffondersi ad altri.

“Siamo preoccupati che ci possa essere un effetto sulla fiducia dei vaccini. Ma il nostro lavoro è assicurarci che i prodotti che autorizziamo siano sicuri”, ha detto Cooke.

Il capo dell’EMA ha osservato che migliaia di persone in tutta l’UE sviluppano coaguli di sangue ogni anno per una serie di motivi e che non ci sono state segnalazioni di aumento degli incidenti di coagulazione negli studi clinici sul vaccino AstraZeneca. Tuttavia, gli esperti avrebbero intrapreso “un’analisi molto rigorosa” e avrebbero formulato una raccomandazione giovedì.

La difficoltà della decisione è stata chiara in Thailandia, il primo paese fuori dall’Europa a sospendere temporaneamente l’uso del vaccino AstraZeneca, per poi ritrattare martedì, quando il suo primo ministro ha ricevuto una dose.

“Ci sono persone che hanno preoccupazioni”, ha detto Prayuth Chan-ocha dopo aver ottenuto lo scatto. “Ma dobbiamo credere ai medici, credere nei nostri professionisti medici”.

Anche molti altri paesi asiatici si sono scrollati di dosso le preoccupazioni, ma l’Indonesia, una nazione di oltre un quarto di miliardo di persone, ha interrotto l’uso del vaccino questa settimana, dicendo che avrebbe aspettato un rapporto dell’Organizzazione mondiale della sanità sulla questione.

Oltre all’EMA, AstraZeneca e l’OMS hanno affermato che non ci sono prove che il vaccino comporti un aumento del rischio di coaguli di sangue. Ci sono state 37 segnalazioni di coaguli di sangue tra gli oltre 17 milioni di persone che hanno ricevuto il vaccino in tutta l’UE e in Gran Bretagna, ha affermato la società.

“Questo è molto inferiore a quello che ci si aspetterebbe che si verifichi naturalmente in una popolazione generale di queste dimensioni ed è simile per altri vaccini COVID-19 autorizzati”, ha detto il produttore di farmaci.

Ma il numero di paesi del blocco che si attengono al tiro sta diminuendo dopo che pesi massimi come Germania, Italia, Francia e Spagna hanno dichiarato di sospenderlo.

Ciò ha lasciato il Belgio – e una manciata di altri come Polonia, Romania e Grecia – sempre più isolati nella loro insistenza sul fatto che interrompere i colpi ora causerebbe più danni degli effetti collaterali così accesi dibattuti.

“Quando si sa come il virus sta facendo il giro, sarebbe molto imprudente fermarlo”, ha detto martedì il ministro della Salute belga Frank Vandenbroucke alla rete VRT.

Gli esperti hanno notato che tali preoccupazioni sono inevitabili nelle campagne di vaccinazione di massa: con così tante persone che ricevono iniezioni, alcune sono destinate ad ammalarsi anche se il vaccino non è da biasimare. Ciò significherebbe “dovremmo interrompere incessantemente le campagne durante i prossimi mesi”, ha detto Vandenbroucke.

Tuttavia, il torrente di decisioni che mettono in dubbio il vaccino AstraZeneca nonostante le assicurazioni degli esperti sta mettendo alla prova l’opinione pubblica.

Ma Bogdan Grecu, 26 anni, che lavora nel settore petrolifero rumeno, è rimasto impassibile quando ha avuto il suo colpo martedì.

“Sono abbastanza sicuro che valga la pena rischiare”, ha detto. “Non credo sia possibile che il vaccino crei una reazione peggiore del virus.”