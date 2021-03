La casa d’infanzia di Malcom X entra nel National Register of Historic Places

La casa d’infanzia di Malcolm X a Boston è stata aggiunta al National Register of Historic Places. La casa di 2 piani è l’unica residenza sopravvissuta associata agli anni formativi del leader dei diritti civili ucciso nella città, secondo il segretario di Stato del Massachusetts William Galvin, che presiede la commissione storica dello stato che ha richiesto la designazione.

La casa, originariamente costruita nel 1874 e designata come punto di riferimento della città nel 1998, è stata ufficialmente iscritta nel registro federale il mese scorso, ha detto questa settimana il National Park Service. L’ex Malcolm Little era un adolescente negli anni ’40 quando andò a vivere con sua sorella, Ella Little Collins.

Rodnell Collins, il figlio di Little Collins, ha detto che la famiglia, di cui possiede ancora la casa, spera di trasformarla in una residenza per studenti laureati che studiano storia nera e diritti civili, oltre ad aprirla per eventi speciali e al pubblico in determinati periodi dell’anno.

Ha detto che l’elenco nazionale apre l’accesso a incentivi fiscali e altri programmi governativi per la conservazione storica per contribuire a rendere possibile quel sogno.

La piccola Collins, un’organizzatrice per i diritti civili a pieno titolo, è diventata il tutore legale di suo fratello dopo la morte di suo padre e l’istituzionalizzazione della madre.

Malcolm Little si unì alla Nation of Islam mentre era in prigione in Massachusetts e divenne rapidamente il principale portavoce dell’organizzazione fondata a Detroit durante la sua rapida ascesa negli anni ’50 e ’60, stabilendo templi e moschee in tutto il paese.

“Nessun movimento fisico nella mia vita è stato più determinante o profondo nelle sue ripercussioni”, ha scritto nella sua autobiografia sul suo tempo a Boston. “Ogni lode è dovuta ad Allah che sono andato a Boston quando l’ho fatto. Se non l’avessi fatto, probabilmente sarei ancora un cristiano nero a cui è stato fatto il lavaggio del cervello “.

Malcolm X ha abbandonato il suo cognome a favore di “X” per rappresentare il nome ancestrale africano perduto della sua famiglia. Alla fine lasciò la Nation of Islam ma fu ucciso dai suoi aderenti in un discorso a New York City nel 1965 all’età di 39 anni.

La piccola Collins, che ha assunto la guida dell’Organizzazione per l’unità afroamericana del fratello ucciso, ha acquistato la casa nello storico quartiere di Black Roxbury di Boston nel 1941 e vi ha vissuto fino al 1964.

L’ufficio di Galvin ha detto che la struttura, che è in fase di ristrutturazione e riabilitazione, è caratteristica delle residenze del quartiere poiché si è sviluppata in un sobborgo di Boston. La casa faceva anche parte di una prospera fattoria nel XVIII e all’inizio del XIX secolo.

Uno scavo archeologico condotto dalla città presso la proprietà nel 2016 ha portato alla luce stoviglie, ceramiche e altre possibili prove di insediamenti ancora più antichi, forse risalenti al 1700.