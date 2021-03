Morto Bunny Wailer: era l’ultimo luminare del reggae

Era l'unico sopravvissuto dello storico gruppo The Wailers formato da Bob Marley e Peter Tosh

Bunny Wailer, luminare del reggae l’ultimo membro sopravvissuto del leggendario gruppo The Wailers, è morto martedì nella sua Giamaica. Aveva 73 anni.

Wailer, un cantante baritono il cui nome di nascita era Neville Livingston, ha formato i The Wailers nel 1963 con le superstar Bob Marley e Peter Tosh quando vivevano in uno slum nella capitale di Kingston. Sono catapultati alla fama internazionale con l’album “Catch a Fire” e hanno anche contribuito a rendere popolare la cultura rastafariana tra i giamaicani più abbienti a partire dagli anni ’70.

“Jah-B era un’avanguardia, spingendo sempre i confini dell’espressione, sia nella canzone, nello stile o nel parlato”, ha detto Brian Paul Welsh, un musicista reggae locale noto come Blvk H3ro. “C’era e può esserci un solo Neville Livingston.”

Wailer è morto all’Andrews Memorial Hospital nella parrocchia giamaicana di St. Andrew per complicazioni dovute a un ictus a luglio, ha detto il manager Maxine Stowe.

La sua morte ha commosso tutto il mondo mentre le persone hanno condiviso musica, ricordi e immagini del famoso artista.

“La scomparsa di Bunny Wailer, l’ultimo dei Wailers originali, conclude il periodo più vibrante dell’esperienza musicale giamaicana”, ha scritto il politico giamaicano Peter Phillips in un post su Facebook. “Bunny era un fratello giamaicano buono e consapevole.”

Il primo ministro giamaicano, Andrew Holness, ha anche reso omaggio a Wailer, definendolo “uno statista anziano rispettato della scena musicale giamaicana”, in una serie di tweet.

“Questa è una grande perdita per la Giamaica e per il Reggae, senza dubbio Bunny Wailer sarà sempre ricordato per il suo prezioso contributo all’industria musicale e alla cultura giamaicana”, ha scritto.

Mentre Wailer girava per il mondo, era più a suo agio sulle montagne della Giamaica e si divertiva a coltivare mentre scriveva e registrava canzoni per la sua etichetta, Solomonic.

“Penso di amare il paese in realtà un pò più della città”, disse Wailer nel 1989. “Ha più a che fare con la vita, la salute e la forza. La città a volte lo porta via. Il paese è buono per la meditazione. Ha cibo fresco e un’atmosfera fresca, che ti fa andare avanti.”

Un anno prima, nel 1988, aveva noleggiato un jet ed era volato in Giamaica con il cibo per aiutare le persone colpite dall’uragano Gilbert.

“A volte le persone prestano meno attenzione a queste cose (il cibo), ma risultano essere le cose più importanti. Sono un agricoltore”, ha detto.

Era il terzo e ultimo Wailer rimasto. Marley morì nel 1981 di un tumore al cervello a 36 anni e Tosh fu colpito a morte in Giamaica nel 1987 a 42 anni.