Ahmed Erekat fu sparato dai soldati israeliani e lasciato morire dissanguato

L’uccisione di un palestinese da parte di soldati israeliani a un posto di blocco tra Gerusalemme e Betlemme lo scorso anno è stata una “esecuzione extragiudiziale”, secondo un gruppo londinese specializzato nelle indagini sulle violazioni dei diritti umani.

Ahmed Erekat è stato colpito al posto di blocco dei container a Betlemme, nella Cisgiordania occupata, nel giugno 2020 ed è stato lasciato morire dissanguato per più di un’ora dopo che i soldati israeliani hanno impedito a un’ambulanza della Mezzaluna Rossa palestinese di soccorrerlo.

In un rapporto pubblicato martedì, Forensic Architecture ha affermato che il 27enne non rappresentava alcuna minaccia per i soldati israeliani o per alcuna proprietà, e ha osservato che non gli è stato dato alcun trattamento di primo soccorso dopo la sparatoria, anche quando ha mostrato segni di vita.

“La nostra analisi solleva importanti interrogativi sull’uccisione di Ahmed che sollevano dubbi sulle affermazioni dell’esercito israeliano e richiedono ulteriori indagini”.

Erekat, che era il nipote dell’allora segretario generale dell’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) Saeb Erekat, stava andando a prendere sua madre e le sorelle, che erano in un salone di bellezza a prepararsi per il matrimonio di sua sorella quella sera, quando venne ucciso. Il suo matrimonio avrebbe avuto luogo due settimane dopo.

Le forze di sicurezza israeliane hanno detto che Ahmed aveva tentato di speronare il suo veicolo contro un soldato al checkpoint prima di aprire il fuoco.

Il portavoce della polizia israeliana Micky Rosenfeld ha detto che l’uomo “ha guidato rapidamente il suo veicolo verso la direzione di una donna poliziotta di frontiera che è stata ferita leggermente”.

I funzionari palestinesi hanno respinto il resoconto della polizia israeliana.

Saeb Erekat ha detto che suo nipote era stato “giustiziato” dalla polizia israeliana, aggiungendo di aver ritenuto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu responsabile di “questo crimine”. L’anziano Erekat è morto a causa del COVID-19 nel novembre dello scorso anno.

Il nuovo rapporto Forensic Architecture ha scoperto discrepanze significative nella versione israeliana degli eventi che circondano l’omicidio di Ahmed Erekat.

Ha scoperto che Erekat non ha accelerato il suo veicolo per colpire gli agenti al checkpoint, dicendo che le prove mostravano segni che il veicolo stava frenando prima dell’impatto.

“La velocità dell’auto non superava i 15 km/h – la sua accelerazione è stata costante e bassa per tutto il tempo, il che implica che non vi è stato alcun tentativo improvviso di accelerare.”

Il nuovo rapporto afferma anche che Erekat non si è avvicinato agli agenti di polizia al checkpoint, come affermato.

Un video dalla scena dell’incidente rivela anche “altri dettagli che mettono in dubbio la narrativa dell’esercito”, aggiunge il rapporto.

Dopo che il rapporto è stato rilasciato, la famiglia di Erekat ha fatto appello alla comunità internazionale per aiutare a garantire il rilascio del suo corpo, che rimane in Israele.

Omar Shakir, direttore israeliano e palestinese di Human Rights Watch, ha affermato che trattenere il corpo di Erekat equivale a una punizione collettiva illegale.

Per anni, gruppi per i diritti palestinesi e israeliani hanno accusato Israele di usare la forza eccessiva contro coloro che sono visti come una minaccia alle sue forze, dispiegando una forza mortale contro coloro che avrebbero potuto essere arrestati vivi.

Il 31 gennaio, un soldato israeliano ha ucciso a colpi d’arma da fuoco un palestinese sospettato di aver tentato un attacco alle truppe anche in Cisgiordania. Quattro giorni prima, anche un adolescente è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco vicino all’insediamento ebraico di Ariel nella Cisgiordania occupata.

L’anno scorso, le forze di sicurezza israeliane sono state accusate di aver ucciso almeno 27 palestinesi nei territori occupati e in Israele, secondo il gruppo israeliano per i diritti B’Tselem.

In almeno 11 dei 16 omicidi indagati da B’Tselem nella Cisgiordania occupata, i palestinesi “non rappresentavano alcuna minaccia per la vita delle forze” o di qualsiasi altra persona nel momento in cui sono stati uccisi.

Nel frattempo, l’esercito israeliano ha affermato di aver arrestato “sospetti” che, secondo quanto riferito, hanno tentato di effettuare un “attacco di auto speronamento e sparatoria” contro le sue truppe il mese scorso nella città di Jenin, nella Cisgiordania occupata.

Il rapporto non diceva quanti sospettati fossero stati arrestati.

Israele conquistò la Cisgiordania, insieme alla Striscia di Gaza e Gerusalemme Est, nel 1967. I palestinesi rivogliono queste aree per il loro futuro Stato.