Marwan Barghouti potrebbe diventare il nuovo Nelson Mandela

Se Barghouti corre e vince le elezioni palestinesi, potrebbe diventare il Nelson Mandela della Palestina

Il politico palestinese Marwan Barghouti, che è considerato il leader della Prima e della Seconda Intifada, sta scontando cinque ergastoli in una prigione israeliana. La sua intenzione di candidarsi alla presidenza nelle imminenti elezioni palestinesi ha scosso la scena politica palestinese. Se corre e vince, come i recenti sondaggi hanno suggerito che avrebbe potuto, la sua vittoria potrebbe rimodellare la causa palestinese con grandi implicazioni per l’occupazione israeliana.

Com’era prevedibile, Barghouti deve affrontare una dura opposizione da parte dell’ottuagenario presidente Mahmoud Abbas, che sta pianificando una replica, e dalla sua cricca di lealisti nel partito Fatah, che dirige l’Autorità Palestinese da oltre due decenni.

Hanno cercato di dissuadere Barghouti dalla corsa, come hanno fatto l’ultima volta, ma senza successo. Il popolare 61enne sembra irremovibile, poiché questa potrebbe essere la sua ultima possibilità per intensificare e ripristinare lo zelo rivoluzionario della causa palestinese.

I detrattori di Barghouti, tuttavia, affermano che potrebbe essere spinto da motivazioni personali non rivoluzionarie nel cercare di vincere la presidenza, in quanto ciò potrebbe garantire la sua scarcerazione.

Questa è una ricchezza proveniente da coloro che per anni hanno beneficiato della gestione dell’Autorità Palestinese e dei suoi servizi di sicurezza, mentre il resto dei palestinesi ha sofferto sotto l’occupazione.

Tuttavia, indipendentemente dalle sue ragioni e dalle loro motivazioni, l’idea che un prigioniero politico palestinese di lunga durata venga eletto presidente è un punto di svolta decisivo per Palestina e Israele.

Simbolicamente, niente rappresenta l’amara realtà palestinese sotto occupazione più delle migliaia di prigionieri politici che languono nelle carceri israeliane. E niente personifica la lotta per la libertà più di personaggi come Barghouti, che ha trascorso gran parte della sua vita adulta in una prigione israeliana o in esilio, compresi gli ultimi 19 anni.

Durante i decenni del cosiddetto “processo di pace”, ai palestinesi è stato detto di tenere le elezioni come un modo per coltivare la democrazia e spianare la strada all’indipendenza.

Lo hanno fatto, ma in cambio hanno ottenuto più occupazione, più insediamenti illegali, più repressione e, sì, più divisione.

In effetti, dopo più di 70 anni di occupazione ed espropriazione, la Palestina rimane prigioniera del suo carceriere israeliano.

Ecco perché in assenza di sovranità e indipendenza, tenere elezioni all’ombra dell’occupazione non è una democrazia; è una sfida tra i detenuti sulla gestione e, nella migliore delle ipotesi, sul miglioramento della loro incarcerazione.

Quindi, politicamente parlando, le future elezioni dovrebbero mirare a ribaltare lo status quo, non a prolungarlo.

Ma ciò richiede una nuova leadership più giovane e più audace per sostituire quella vecchia e stanca che non è riuscita a ottenere la libertà e la giustizia per i palestinesi.

Se Barghouti ei suoi sempre più numerosi sostenitori rappresentano il cambiamento, Abbas ei suoi luogotenenti sono arrivati ​​a rappresentare lo stallo politico e l’emarginazione della questione palestinese.

Forse è da tempo che Abbas si fa da parte, non solo a causa della vecchiaia e delle cattive condizioni di salute, ma anche perché il suo progetto politico e diplomatico è giunto a un punto morto.

Non è riuscito a raggiungere la liberazione e l’indipendenza e non è riuscito a fermare gli insediamenti ebraici illegali sulla terra palestinese occupata dal moltiplicarsi e dall’espansione da quando Abbas ha firmato gli accordi di Oslo nel 1993.

Può sperare di rilanciare il “processo di pace”, con l’avvento dell’amministrazione Biden, ma quel processo sbilenco è destinato a produrre una maggiore paralisi politica in assenza di una nuova strategia popolare che spinga Israele a riconsiderare la sua posizione.

La diplomazia riflette l’equilibrio del potere; non lo cambia.

Il tenace Abbas può aver fatto tutto il possibile, ma non è riuscito a salvaguardare l’unità palestinese. È stato sotto la sua sorveglianza che i palestinesi sono stati testimoni della peggiore e più violenta divisione della loro storia dopo le elezioni del 2006, che hanno portato Fatah a dominare i palestinesi in Cisgiordania e l’islamista Hamas a governare Gaza, fino ad oggi.

Ultimo ma non meno importante, Abbas ha già servito 16 anni come presidente, anche se è stato eletto nel 2005 solo per un mandato di quattro anni.

Tutto ciò pone la domanda: perché l’ottantacinquenne Abbas dovrebbe insistere per correre ancora una volta, quando più di pochi palestinesi più giovani ed esperti sono pronti e in grado di guidare?

Chiaramente, il regime politico palestinese soffre della stessa malattia che da tempo affligge i regimi arabi in tutta la regione. Non è un caso che Abbas si sia opposto con veemenza alla Primavera araba sin dal suo inizio.

Ma a differenza di altri paesi arabi, la Palestina soffre sia dell’autocrazia che della dittatura, altrimenti nota tra i palestinesi come occupazione coloniale dei coloni israeliani.

Questo è il motivo per cui è urgente un cambio di leadership e la candidatura di un prigioniero politico come Barghouti è terribilmente attraente per tanti palestinesi.

Ma cosa succede se Barghouti corre e vince? Come avrebbe condotto da una prigione israeliana?

In termini di vita quotidiana, è il primo ministro che ha il compito di gestire l’Autorità palestinese e Barghouti potrebbe nominare uno qualsiasi dei parlamentari palestinesi capaci alla guida del suo governo.

In termini di causa nazionale, Israele, Stati Uniti e altri dovranno eventualmente trattare con lui direttamente in prigione, evidenziando la dura realtà della causa palestinese, o saranno costretti a rilasciarlo, il che sarebbe una vittoria per i palestinesi.

Il consenso palestinese intorno al proprio Nelson Mandela sottolineerà sicuramente l’inconfondibile parallelismo con l’apartheid in Sud Africa che un numero crescente di israeliani, americani e sudafricani ha già riconosciuto.

In effetti, l’apartheid è stato ufficialmente istituito in Sud Africa nel 1948, l’anno in cui Israele è stata fondata sulle rovine della Palestina. Ma quando fu definitivamente smantellato quando Mandela divenne presidente nel maggio 1994, l’apartheid prese piede in Palestina, poiché Israele usò gli accordi di Oslo sull’autogoverno palestinese per istituzionalizzare la segregazione e dividere la Palestina in Bantustan, tutto “in nome della pace”. .

Molti israeliani credevano in quel tipo di pace e possono essere indignati alla prospettiva di trattare con un prigioniero politico condannato, in modo equo o ingiusto, con l’accusa di aver ideato attacchi contro israeliani.

Ma i leader israeliani lo sanno meglio. Con così tanto sangue palestinese sulle mani, sono gli ultimi a giudicare questo combattente per la libertà per il suo record di resistenza contro l’occupazione.

Per molti anni, i sudafricani dell’apartheid hanno anche considerato Mandela e l’African National Congress (ANC) “terroristi” e sabotatori. Lo stesso Mandela non è stato tolto dalla lista di controllo del “terrorismo” statunitense fino al 2008.

Ma quando il Sudafrica è stato sottoposto a pressioni internazionali e il suo leader, il presidente FW de Klerk, ha mostrato la saggezza necessaria per rilasciare il leader dell’ANC, Mandela è diventato un interlocutore accettabile e credibile dall’oggi al domani.

Ma non era solo Mandela: molti combattenti per la libertà, accusati di terrorismo per aver combattuto il colonialismo, sono diventati uomini di stato rispettati dopo l’indipendenza. La loro dignità era misurata solo dalla dignità della loro causa.

Barghouti, che parla correntemente l’ebraico e ha persino sostenuto gli accordi di Oslo fino a quando non è rimasto deluso, proprio come Mandela, crede anche nella convivenza pacifica basata sulla libertà, la giustizia e l’uguaglianza.

Il popolo palestinese è pronto a presentare al mondo il proprio Mandela. Ma il mondo è pronto a fare pressione su Israele, come ha fatto pressione sull’apartheid sudafricana, affinché produca il proprio de Klerk?