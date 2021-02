Gli Stati Uniti riprendono gli impegni con il Consiglio per i diritti delle Nazioni Unite

Lunedì gli Stati Uniti hanno annunciato l’intenzione di impegnarsi di nuovo con il tanto calunniato Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite da cui l’ex presidente Donald Trump si è ritirato quasi tre anni fa, mentre l’amministrazione Biden inverte un altro allontanamento dell’era Trump da organizzazioni e accordi multilaterali.

Annunciando il nuovo approccio da Washington, il segretario di Stato Antony Blinken ha affermato che il ritiro nel giugno 2018 “non ha fatto nulla per incoraggiare un cambiamento significativo, ma ha invece creato un vuoto nella leadership degli Stati Uniti, che i paesi con programmi autoritari hanno utilizzato a proprio vantaggio”.

“L’amministrazione Biden ha rimesso gli Stati Uniti a una politica estera incentrata sulla democrazia, i diritti umani e l’uguaglianza”, ha detto in una dichiarazione. “L’uso efficace degli strumenti multilaterali è un elemento importante di questa visione.”

È probabile che la decisione attiri le critiche dei legislatori conservatori e di molti membri della comunità filo-israeliana, che hanno deriso il consiglio e hanno fatto eco alle lamentele dell’amministrazione Trump secondo cui era troppo veloce per trascurare gli abusi da parte di regimi e governi autocratici – e persino accettarli come membri.

Blinken ha detto che il presidente Joe Biden aveva incaricato il Dipartimento di Stato di “impegnarsi immediatamente e con forza” con il consiglio, ma ha riconosciuto che ha ancora bisogno di lavoro.

“Riconosciamo che il Consiglio per i diritti umani è un organo imperfetto, che necessita di una riforma della sua agenda, dei suoi membri e della sua attenzione, inclusa la sua attenzione sproporzionata su Israele”, ha detto.

Blinken ha detto che il consiglio, quando funziona bene, “punta i riflettori sui paesi con i peggiori record di diritti umani e può fungere da importante forum per coloro che combattono l’ingiustizia e la tirannia”.

“Per affrontare le carenze del consiglio e garantire che sia all’altezza del suo mandato, gli Stati Uniti devono essere al tavolo utilizzando tutto il peso della nostra leadership diplomatica”, ha aggiunto.

Trump si è ritirato dal Consiglio a causa della sua attenzione sproporzionata su Israele, che ha ricevuto di gran lunga il maggior numero di risoluzioni critiche del Consiglio contro qualsiasi paese, e perché non è riuscito a soddisfare un ampio elenco di riforme richieste dall’allora ambasciatore statunitense negli Stati Uniti. Nazioni Nikki Haley.

Oltre alla persistente attenzione del Consiglio su Israele, l’amministrazione Trump ha contestato l’adesione all’organismo, che attualmente include Cina, Cuba, Eritrea, Russia e Venezuela, che sono stati tutti accusati di violazioni dei diritti umani.

Hillel Neuer, il direttore esecutivo del gruppo di difesa UN Watch, che spesso denuncia l’eccessiva attenzione del consiglio su Israele, ha detto che l’amministrazione Obama ha avuto una “tendenza a diventare una cheerleader per il consiglio” – e ha invitato il team di Biden a evitarlo , e invece chiamare fuori gli “abusi” del consiglio.

“Il costo della decisione degli Stati Uniti di ricongiungersi è che dà legittimità a un consiglio in cui le tirannie e altre non democrazie ora costituiscono il 60% dei membri”, ha detto Neuer.

“In cambio, gli Stati Uniti devono chiedere una riforma seria, rimuovere i despoti dal consiglio come il regime venezuelano di Nicolas Maduro, chiedere conto ai dittatori e rimuovere il punto all’ordine del giorno che prende di mira Israele in ogni sessione, l’unico a concentrarsi su un singolo paese, ” Ha aggiunto.

La prossima sessione del consiglio – la prima di tre ogni anno e l’unica a presentare un “segmento di alto livello” che spesso attira diplomatici di alto livello – va dal 22 febbraio al 23 marzo.

Anche se per ora gli Stati Uniti avranno solo lo status di osservatore senza diritto di voto, i funzionari statunitensi affermano che l’amministrazione intende cercare uno dei tre seggi a pieno titolo rimasti vacanti quando gli attuali mandati del consiglio di Austria, Danimarca e Italia – dall’Europa occidentale e altri stati group ”- scadono alla fine del 2021.

L’Assemblea generale delle Nazioni Unite fa la scelta finale in un voto che generalmente si tiene a ottobre di ogni anno per coprire i posti vacanti in termini di tre anni presso il Consiglio dei 47 Stati membri.

L’impegno degli Stati Uniti con il Consiglio e il suo predecessore, la Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite, è stato per decenni una sorta di calcio politico tra le amministrazioni repubblicane e democratiche. Pur riconoscendo i suoi difetti, i presidenti democratici hanno avuto la tendenza a desiderare un posto al tavolo mentre i repubblicani si sono tirati indietro davanti alle sue critiche nei confronti di Israele.

Il ritiro di Trump dall’UNHRC, tuttavia, è stato uno dei numerosi ritiri degli Stati Uniti dalla comunità internazionale durante i suoi quattro anni in carica. Si è anche allontanato dall’Accordo sul clima di Parigi, dall’accordo sul nucleare iraniano, dall’Organizzazione mondiale della sanità, dall’organizzazione culturale e educativa delle Nazioni Unite, dall’UNESCO e da diversi trattati sul controllo degli armamenti. Trump ha anche minacciato di ritirarsi dall’Unione postale internazionale e ha spesso accennato al ritiro dall’Organizzazione mondiale del commercio.

Da quando è entrato in carica il mese scorso, Biden ha aderito sia all’accordo di Parigi che all’OMS e ha manifestato interesse a tornare all’accordo con l’Iran e all’UNESCO.