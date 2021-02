La polizia israeliana senza limiti; torturato un ragazzo di 13 anni palestinese

Giovedì all’alba, la polizia israeliana ha preso d’assalto il quartiere occupato di Isawiya , Gerusalemme, e ha fatto irruzione in una casa palestinese arrestando un ragazzo di 13 anni e suo fratello di 18 anni.

Parlando al quotidiano israeliano Haaretz, il ragazzo di 13 anni ha detto che la polizia israeliana lo ha colpito con un fucile elettrico e lo ha picchiato duramente quando lo hanno arrestato e durante l’interrogatorio, che è stato effettuato in assenza dei suoi genitori.

Il ragazzo ha indicato che la polizia israeliana ha fatto irruzione nella casa intorno alle 3 del mattino e ha arrestato lui e suo fratello. Il giornale si è riferito al ragazzo come ‘M’, rivelando che la polizia israeliana lo ha tenuto per 12 ore prima che venisse rilasciato agli arresti domiciliari per cinque giorni.

‘M’ ha detto di essere stato torturato, picchiato e insultato dalla polizia israeliana per un lungo periodo di tempo. La polizia israeliana, ovviamente, ha negato tutto, sostenendo che la sua detenzione era legale.

“Mi hanno buttato a terra insieme a mio fratello”, ha comunicato ‘M’. “Ci hanno picchiato, ammanettato e ci hanno portato via prima di mettermi le scarpe. Io le tenevo in mano. Ho chiesto alla polizia se potevo mettermi le scarpe, ma mi hanno schiaffeggiato e bendato”.

‘M’ ha raccontato di essere rimasto per tre ore con le mani legate dietro la schiena mentre era seduto sulle ginocchia. Quando si è stancato ed è caduto a terra, un poliziotto lo ha preso a calci e poi è stato preso per interrogarlo.

Secondo Haaretz, il ragazzo ha comunicato che quattro poliziotti lo hanno interrogato e lo hanno accusato di aver lanciato pietre. Gli hanno detto che non avevano permesso a suo padre di essere presente durante l’interrogatorio per non essere interrotti.

La polizia gli hanno detto che hanno un video dove lui lancia pietre. È stato rilasciato 12 ore dopo, ma suo fratello è rimasto in prigione.

Haaretz ha riferito a suo padre spiegando: “Stavamo dormendo quando abbiamo sentito una forte esplosione. Mi sono guardato intorno e ho trovato da cinque a sei poliziotti che picchiavano i miei figli e li stordivano. Uno dei poliziotti mi ha colpito alla testa e mi ha ferito. Poi, mi ha picchiato sui denti.”

Il padre ha aggiunto: “Mio fratello è venuto da una casa vicina per vedere cosa stava succedendo. Lo hanno messo a terra e lo hanno stordito”.

Ha continuato: “Uno dei poliziotti mi ha detto che è venuto a casa nostra per vendicarsi di me e dei miei figli. Ha pronunciato parole volgari per insultarmi. I suoi insulti sono stati molto offensi. Mi ha afferrato il collo e ha ripetuto gli insulti.”

Descrivendo il figlio più giovane quando è stato arrestato, ha detto: “Stavo guardando mio figlio mentre tremava per le scosse elettriche. Stava cercando di avvicinarsi a me, ma non glielo hanno permesso. Anche la polizia di frontiera non ha capito perché ci hanno picchiato”.