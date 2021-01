L’UE fa pressione su AstraZeneca affinché fornisca i vaccini come promesso

L’Unione Europea si è scagliata contro AstraZeneca, accusando l’azienda farmaceutica di non aver fornito le dosi di vaccino contro il coronavirus che aveva promesso al blocco nonostante avesse ottenuto i finanziamenti dell’UE per incrementare la produzione di vaccini.

L’UE, già di fronte a pesanti critiche per una lenta distribuzione del vaccino nelle sue 27 nazioni, ha anche avvertito che entro pochi giorni chiederà l’approvazione di qualsiasi vaccino COVID-19 prodotto all’interno del blocco per l’esportazione.

“L’Unione europea intraprenderà tutte le azioni necessarie per proteggere i suoi cittadini ei suoi diritti”, ha affermato il commissario per la salute Stella Kyriakides.

L’UE, che ha 450 milioni di cittadini e il peso economico e politico del più grande blocco commerciale del mondo, è in netto ritardo rispetto a paesi come Israele e Gran Bretagna nel lanciare vaccini contro il coronavirus per i suoi operatori sanitari e le persone più vulnerabili. Questo nonostante abbia oltre 400.000 morti confermate da virus dall’inizio della pandemia.

La carenza di vaccino AstraZeneca, che dovrebbe ottenere l’approvazione medica dell’UE venerdì, insieme al singhiozzo nella consegna dei colpi Pfizer-BioNTech sta mettendo sotto pressione gli Stati membri.

Il deficit è ancora più irritante da quando Kyriakides ha affermato che l’UE ha pagato 2,7 miliardi di euro a diverse aziende farmaceutiche per sostenere il rapido sviluppo e aumentare il potenziale di produzione di diversi vaccini.

Kyriakides ha ottenuto immediatamente il sostegno del più grande membro del blocco sul piano di controllo delle esportazioni di vaccini.

“Noi, come UE, dobbiamo essere in grado di sapere se e quali vaccini vengono esportati dall’UE”, ha affermato il ministro della Sanità tedesco Jens Spahn. “Solo in questo modo possiamo capire se i nostri contratti UE con i produttori vengono rispettati in modo equo. L’obbligo di ottenere l’approvazione per le esportazioni di vaccini a livello dell’UE ha senso “. Le consegne umanitarie sarebbero esenti.

Il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha tenuto colloqui urgenti con il capo di AstraZeneca Pascal Soriot, e le nazioni dell’UE si sono anche incontrate con AstraZeneca per incoraggiare la società britannico-svedese a incrementare la sua produzione di vaccini e raggiungere i suoi obiettivi contrattuali.

“Le risposte dell’azienda non sono state finora soddisfacenti”, ha detto Kyriakides e ha aggiunto che un incontro di follow-up è stato pianificato lunedì in ritardo.

L’UE si è impegnata ad acquistare 300 milioni di dosi di AstraZeneca con l’opzione di 100 milioni di colpi extra. Alla fine della scorsa settimana, la società ha detto che aveva in programma di ridurre un primo contingente da 80 milioni a 31 milioni.

L’Agenzia europea per i medicinali dovrebbe rivedere venerdì il vaccino contro il coronavirus Oxford-AstraZeneca e la sua approvazione è molto attesa. Il vaccino AstraZeneca è già utilizzato in Gran Bretagna ed è stato approvato per l’uso di emergenza da una mezza dozzina di paesi, tra cui India, Pakistan, Argentina e Messico.

L’annuncio di AstraZeneca che fornirà un minor numero di vaccini all’UE nella fase iniziale ha solo aumentato la pressione sul blocco di 27 nazioni, soprattutto da quando Pfizer-BioNTech, il primo vaccino ad ottenere l’approvazione dell’UE, la scorsa settimana non è riuscito a mantenere le consegne promesse all’UE .

Pfizer ha temporaneamente ridotto le consegne di vaccini nell’UE e in Canada mentre rinnova il suo stabilimento in Belgio per aumentare la produzione complessiva. L’Italia ha minacciato di citare in giudizio la Pfizer per i ritardi.

La pressione politica ha spinto la Commissione europea, che è l’esecutivo dell’UE, ad entrare in azione lunedì, con la telefonata di von der Leyen al capo di AstraZeneca.

“Ha chiarito che si aspetta che AstraZeneca rispetti gli accordi contrattuali previsti nell’accordo di acquisto anticipato”, ha detto il suo portavoce Eric Mamer.

“Ha ricordato al signor Soriot che l’UE ha investito somme significative nell’azienda in anticipo proprio per garantire che la produzione aumenti anche prima che l’autorizzazione condizionale all’immissione in commercio venga rilasciata dall’Agenzia europea per i medicinali”.

La società ha affermato in una dichiarazione che Soriot “ha sottolineato l’importanza di lavorare in partnership e come AstraZeneca stia facendo tutto il possibile per portare il suo vaccino a milioni di europei il prima possibile”.

I ritardi renderanno più difficile raggiungere i primi obiettivi dell’UE di vaccinare il 70% della sua popolazione adulta entro la fine dell’estate.