Ndrangheta. Maxioperazione: ancora politici coinvolti. I soliti noti!

Ndrangheta. Lorenzo Cesa, segretario Udc, indagato per concorso esterno in associazione mafiosa

Ndrangheta. Tutta gente per bene, quelli che scalano le carriere della politica, quelli a cui i soldi non bastano mai, quelli già condannati che hanno l’ardire di chiedere il vitalizio, come Del Turco, per cui i 137 mila euro l’anno di Isee non sono sufficienti, quelli come l’ei fu e l’ei, ahimé, probabilmente sarà, Scopelliti, governatore della Regione Calabria, ospite delle patrie galere per gli ammanchi nei bilanci del Comune di Reggio Calabria dal 2008 al 2010, periodo in cui era sindaco della città, accusato anche di abuso d’ufficio e falso in atto pubblico: tanto per non farsi mancare niente.

E adesso, oggi stesso, è la volta di Lorenzo Cesa, segretario Udc, il quale, mossa a effetto, si dimette dalla carica politica, dichiarandosi totalmente estraneo ai fatti di cui è accusato. Ma certo, ma vogliamo scherzare? Persona per bene, di quelli di cui sopra.

Poi qualcuno si domanda come mai nel Paese le cose non funzionano, i soldi dei cittadini sono sempre più assottigliati da tasse come mattoni. Ma dovremmo chiederci come potrebbe funzionare un paese governato da gente del genere, come potrebbero i cittadini non essere schiacciati dalle tasse se i soldi devono andare a vitalizi esorbitanti, stipendi dei parlamentari vergognosi e chi più ne ha più ne metta.

Tutta gente per bene, che, puntualmente, come nel caso di Cesa, si dichiara pienamente fiducioso nella magistratura.

Tutta gente per bene, anche quella di cui sopra, vedi lo scandalo Palamara. La verità è che, dove ti giri e ti volti, in questo paese, trovi ladroneggi, scandalosi reati e, più in alto si trovano le persone interessate, più gravi sono le accuse.

Ma vogliamo mettere? Tutta gente per bene…

“Ero alla bancarotta, il governo era alla bancarotta, il mondo era alla bancarotta. Ma chi cazzo li aveva, i fottuti sodi?” (Charles Bukowski)