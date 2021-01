Il Cremlino chiede di imprigionare il suo acerrimo nemico Alexei Navalny

A un giudice russo è stato chiesto di incarcerare il critico del Cremlino Alexei Navalny in contumacia per aver presumibilmente infranto i termini di una condanna sospesa che stava scontando e per altre infrazioni, hanno dimostrato i documenti del tribunale martedì.

Navalny, uno dei principali critici del presidente Vladimir Putin, è stato trasportato in aereo in Germania per cure ad agosto dopo essere crollato su un aereo in quello che la Germania e altre nazioni occidentali dicono fosse un tentativo di ucciderlo con un agente nervino Novichok.

Il mese scorso il servizio carcerario federale russo (FSIN) gli ha ordinato di tornare immediatamente dalla Germania, dove è in convalescenza, e presentarsi in un ufficio di Mosca o essere incarcerato se non fosse tornato in tempo.

Lo accusava di aver infranto una pena sospesa che aveva scontato per una condanna risalente al 2014 e di eludere la supervisione dell’autorità di controllo penale russa. Navalny ha detto che la condanna originale era motivata politicamente.

Martedì, un database del tribunale ha mostrato che le autorità avevano richiesto l’annullamento della pena sospesa, sollevando invece la prospettiva di una pena detentiva.