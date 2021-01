Alex Sandro è positivo al Covid; il centrocampista della Juve salterà il Milan

Brutta tegola per Andrea Pirlo in vista del big match di San Siro di mercoledì contro il Milan: Alex Sandro è risultato positivo al Covid-19 e non potrà essere della partita. A comunicarlo è stata, attraverso i propri canali ufficiali, la Juventus, che ha informato anche che il calciatore brasiliano, che aveva accusato lievi sintomi, è già stato posto in isolamento. Al suo posto contro i rossoneri dovrebbe giocare uno tra Danilo (in vantaggio) e Fabrotta, mentre dall’altra parte Cuadrado ritrova una maglia da titolare dopo aver scontato la squalifica.

Il Comunicato

“Juventus Football Club comunica che, a seguito della comparsa di alcuni lievi sintomi è stato disposto per il giocatore Alex Sandro un controllo, nel quale è emersa la sua positività al Covid 19. Il calciatore è già stato posto in isolamento. La Società è in contatto con le Autorità Sanitarie per la definizione di un’efficace attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del Gruppo Squadra”.

Alex Sandro contro l’Udinese ha giocato quasi tutta la partita e quindi è stato a contatto con tutti i compagni, che ora saranno sottoposti a tampone. Se dovessero emergere altre eventuali positività sarebbe un grosso problema per Pirlo in un momento molto delicato della stagione: la Juve infatti dopo il Milan affronterà Sassuolo e Inter in campionato e poi avrà la Supercoppa contro il Napoli.