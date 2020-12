Arrestato uomo di 56 anni: violenza sessuale su tre minorenni

L’indagine ha preso le mosse dalla segnalazione di una psicologa che segue una delle tre giovani, minorenne, che si è confidata raccontandole di essere stata vittima di abusi sessuali da parte di un parente acquisito fin dall’età di cinque anni.

Una violenza sessuale subita da tre minorenni e andata avanti per anni perché l’uomo era considerato “uno di famiglia”. Nei suoi confronti è scattata l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip in seguito alle indagini sui presunti abusi sessuali commessi nei confronti di due sorelle e la cugina di queste.

Si tratta di un 56enne, originario di Roma, incensurato. L’indagine ha preso le mosse dalla segnalazione di una psicologa che segue una delle tre giovani, appena minorenne, ha spiegato la Questura di Terni in una nota.

La ragazza si è confidata con la dottoressa raccontandole di essere stata vittima di abusi sessuali da parte di un parente acquisito fin dall’età di cinque anni. La Squadra Mobile, subito informata, ha immediatamente avviato una delicata attività di indagine, coordinata dalla Procura di Terni.

Le presunte violenze sarebbero avvenute la maggior parte delle volte nell’abitazione dell’uomo, dove la ragazza trascorreva del tempo proprio in virtù di quel legame di parentela con la famiglia. Le indagini hanno poi permesso di fare luce sugli altri presunti abusi sessuali nei confronti della sorella, oggi maggiorenne.

In base a quanto dichiarato, anche lei sarebbe stata abusata da quando aveva circa otto anni, sempre nella stessa abitazione, dove l’uomo attirava le bambine con la scusa di avere per loro regali, caramelle e giocattoli. La loro cugina, anche lei appena minorenne, ha riferito di molestie subite la scorsa estate.

I genitori delle ragazze, informati immediatamente dei fatti di cui erano all’oscuro, hanno dichiarato di non aver mai avuto alcun sentore di nulla avendo sempre ritenuto questa persona un parente acquisito.