Alcuni scolari nigeriani sono stati liberati

Scalzi, apparentemente intorpiditi da una settimana di prigionia, più di 300 scolari nigeriani, liberati dopo essere stati rapiti in un attacco alla loro scuola, sono stati accolti venerdì dal governatore dello stato di Katsina e dal presidente della Nigeria.

Le riunioni con i loro genitori sono iniziate alla fine della giornata.

“Da quando è accaduto questo incidente non sono riuscito a dormire, ma ora posso dormire”, ha detto Salisu Kankara, un genitore di uno degli scolari che è stato rilasciato.

Il rilascio relativamente rapido degli oltre 330 ragazzi è avvenuto dopo una pronta risposta da parte del governo, che sembra aver appreso dai precedenti rapimenti di massa nelle scuole, in particolare delle studentesse di Chibok, che non hanno avuto un risultato così felice.

L’incubo degli studenti è iniziato la notte dell’11 dicembre, quando sono stati sequestrati da uomini armati di fucili AK-47 della scuola secondaria di scienze governative di soli ragazzi nel villaggio di Kankara, nello stato di Katsina, nel nord-ovest della Nigeria. Hanno marciato attraverso una foresta e sono stati costretti a giacere nella polvere in mezzo a scontri a fuoco tra i loro rapitori e le truppe che li inseguivano.

I ragazzi hanno descritto di camminare attraverso la boscaglia e diverse foreste, fermandosi di giorno e camminando di notte senza scarpe, calpestando spine e pietre.

I ribelli jihadisti nigeriani di Boko Haram hanno rivendicato la responsabilità del rapimento, dicendo di aver attaccato la scuola perché credono che l’istruzione occidentale non sia islamica.

Mentre i genitori dei ragazzi attendevano con ansia notizie, molti in Nigeria e in tutto il mondo si stavano preparando per una lunga e prolungata situazione di ostaggi. Molti temevano che i ragazzi sarebbero stati costretti a diventare bambini soldato per Boko Haram.

Ma il rapimento ha raggiunto un culmine inaspettatamente soddisfacente quando il governatore di Katsina Aminu Bella Masari ha annunciato il rilascio di 344 ragazzi nella tarda notte di giovedì.

“Penso che possiamo dire… abbiamo recuperato la maggior parte dei ragazzi, se non tutti”, ha detto.

Masari ha detto che non è stato pagato alcun riscatto per garantire la libertà dei ragazzi. Non si sa se siano state fatte altre concessioni. E che il governo lavorerà con la polizia per aumentare la sicurezza nella scuola di Kankara e in altre scuole. Secondo gli studenti, solo un poliziotto lavorava nella scuola quando è stata attaccata.

Il rapimento degli scolari è stato un ricordo agghiacciante dei precedenti attacchi di Boko Haram alle scuole, in particolare il rapimento di massa dell’aprile 2014 da parte di Boko Haram di oltre 270 studentesse di un collegio governativo a Chibok, nello stato nord-orientale di Borno. Circa 100 di quelle ragazze sono ancora scomparse.

“La differenza, sappiamo in questo caso, è che il governo si è mosso più velocemente”, ha detto Bulama Bukarti, analista sull’Africa subsahariana al Tony Blair Institute.

A Chibok, ci sono volute settimane di sostegno e protesta da parte dei nigeriani, delle celebrità e della comunità internazionale prima che il governo riconoscesse che le ragazze erano state rapite e agisse. Durante quel periodo, Boko Haram ha avuto l’opportunità di mettere le ragazze in gruppi più piccoli e spostarle lontano, quindi sarebbe stato difficile trovarle.

Questa volta, il governo ha dispiegato le forze rapidamente dopo il rapimento dei ragazzi e i rapitori si sono trovati rapidamente circondati, ha detto Bukarti.

Il loro rilascio è “una storia fantastica alla fine di una settimana terribile”, ha detto. “I genitori si riuniranno ai loro cari … tutta la Nigeria tirerà un sospiro di sollievo per un buon finale”.

Il rappresentante dell’UNICEF in Nigeria Peter Hawkins ha invitato gli aggressori a liberare tutti gli altri bambini che potrebbero essere trattenuti da questo o altri attacchi.

“Le scuole dovrebbero essere sicure. I bambini non dovrebbero mai essere l’obiettivo di un attacco e tuttavia, troppo spesso in Nigeria, sono proprio questo: vittime di attacchi alle loro scuole”, ha detto.

Ha invitato il governo della Nigeria a mettere in atto interventi migliori “per garantire che le scuole siano sicure e che tutti i bambini nigeriani possano imparare senza paura”.

Il presidente Muhamadu Buhari ha accolto con favore il rilascio dei ragazzi e si è incontrato con tutti venerdì, incoraggiandoli a proseguire gli studi nonostante l’attacco e il rapimento che hanno subito.

“Questa piccola difficoltà che hai affrontato nella vita non dovrebbe scoraggiarti. Dovresti prepararti, allenarti e perseguire i tuoi sogni nella vita”, ha detto. “Poiché sono andato a scuola, sono diventato presidente due volte, quindi l’istruzione è la chiave del successo. Fai del tuo meglio per acquisire l’istruzione e persino la conoscenza religiosa in modo che guiderà te e la tua famiglia in futuro”.

Dopo il loro rilascio nella tarda serata di giovedì, Buhari ha dichiarato che il suo governo deve fare di più per proteggere le scuole da tali attacchi e per proteggere la vita e la proprietà dei nigeriani, riconoscendo che il nord-ovest rappresenta una vera sfida per la sua amministrazione.

Molti problemi spinosi rimangono in Nigeria.

Il rapimento mostra che Boko Haram è stata in grado di reclutare bande armate nel nord-ovest della Nigeria, un segnale preoccupante poiché le bande criminali hanno aumentato gli attacchi nella regione quest’anno, uccidendo più di 1.100 persone. Sebbene i banditi non abbiano motivazioni ideologiche, ha detto Bukarti, è diventato chiaro che il leader di Boko Haram, Abubakar Shekau, è stato in grado di stringere alleanze con alcuni di loro.

“Shekau ha iniziato a corteggiare alcuni dei banditi”, a gennaio, ha detto Bukarti, facendo riferimento a un video lanciato dal leader di Boko Haram che spiega la sua ideologia e in cui negli ultimi 15 minuti ha parlato in Fulani, la lingua della maggior parte dei banditi nel nord-ovest, compresi quelli che hanno parlato nel video rilasciato da Boko Haram questa settimana. Più tardi, Boko Haram ha affermato di essere penetrato in parti del nord-ovest.

Anche se quel futuro potrebbe non essere chiaro, il rapimento in collegio mostra che c’era un chiaro reclutamento e Bukarti dice che sarebbe arrivato fino a chiamare alcune di queste bande locali associate a Boko Haram ora.

Boko Haram potrebbe estendere la loro portata nel nord-ovest, ha detto, aggiungendo che hanno anche ricevuto pubblicità.

“Questo è stato un importante punto di propaganda ed è quello su cui sopravvivono Boko Haram e i gruppi terroristici”, ha detto.

Sebbene la reazione del governo a questo rapimento sia stata rapida – avevano una missione di salvataggio entro il giorno successivo – rimangono critiche sulla gestione della violenza da parte del governo e su come continuerà a crescere nella nazione dell’Africa occidentale.

Molti nigeriani incolpano Buhari per le mancanze di sicurezza nel paese e il Partito Democratico Popolare (PDP) dell’opposizione afferma che il rapimento degli studenti a Katsina, lo stato di origine del presidente mentre era in visita lì, solleva ulteriori seri interrogativi sul la capacità del governo di combattere l’insurrezione.

Il PDP ha affermato che l’incapacità del presidente Buhari di gestire la sicurezza della Nigeria ha aperto il paese “a terroristi, banditi, vandali e insorti”.

L’attacco alla scuola di Kankara evidenzia la debolezza delle istituzioni di sicurezza nigeriane, ha affermato il prof. Odion-Akhaine. Teme che il paese stia andando alla deriva verso l’anarchia a causa della crescente insicurezza.

“Se c’è anarchia in Nigeria, il paese più popoloso dell’Africa, avrà un grave effetto sulla sub-regione”, ha detto.