A Gerusalemme manifestanti israeliani chiedono le dimissioni di Netanyahu

Alcune migliaia di israeliani hanno protestato contro il primo ministro Benjamin Netanyahu, chiedendogli le dimissioni di fronte alle accuse di corruzione e alla pandemia.

Circa 2.000 persone hanno manifestato davanti alla residenza ufficiale di Netanyahu a Gerusalemme. La dimensione della folla si è ridotta nelle ultime settimane con l’arrivo del clima invernale.

I manifestanti hanno tenuto cartelli con la scritta “Vai” e “Tutti sono uguali sotto la legge”. Trasportavano anche un sottomarino gonfiabile, alludendo all’acquisto di 2 miliardi di dollari di sottomarini tedeschi in cui i critici sostengono che Netanyahu fosse implicato.

I manifestanti dicono che Netanyahu deve dimettersi a causa delle accuse di corruzione contro di lui, dicendo che ha perso la fiducia del popolo e non può gestire adeguatamente il paese con l’accusa di frode, violazione della fiducia e accettazione di tangenti. Netanyahu nega ogni illecito su tutte le accuse, che ruotano attorno a una serie di scandali che coinvolgono magnati dei media e associati miliardari. Il suo processo inizierà le udienze probatorie all’inizio del prossimo anno.

Le proteste sono state un fastidio per Netanyahu, che ha visto la sua popolarità precipitare durante l’epidemia di coronavirus, con Israele sull’orlo di quello che potrebbe essere un terzo blocco nazionale con casi di nuovo in aumento. Con Israele che sembra essere diretto verso la sua quarta elezione nazionale in due anni, Netanyahu da lungo tempo potrebbe fare affidamento sui vaccini arrivati ​​di recente per dargli una spinta nei sondaggi.

I sondaggi di opinione mostrano che se le elezioni si tenessero oggi, il suo partito Likud emergerebbe come il più grande in parlamento. Ma sarebbe più debole di oggi e sfidato da un nuovo partito pronto a entrare nella mischia guidato da un ex parlamentare del Likud che chiede la fine del governo di Netanyahu.