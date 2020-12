L’Europa mostra i denti alla Turchia; pronte sanzioni

I leader dell’Unione Europea hanno in programma di discutere le esportazioni di armi in Turchia con gli alleati della NATO e gli Stati Uniti, ha detto venerdì il cancelliere tedesco Angela Merkel dopo che la Grecia ha spinto per un embargo sulle armi ad Ankara.

La Merkel ha parlato dopo un vertice in cui i 27 leader del blocco hanno concordato di preparare sanzioni limitate ai cittadini turchi per una controversia sull’esplorazione energetica con Grecia e Cipro, ma ha rinviato a marzo qualsiasi passo più duro.

“Abbiamo anche parlato di come le questioni sulle esportazioni di armi debbano essere discusse all’interno della NATO. Abbiamo detto che vogliamo coordinarci con la nuova amministrazione statunitense sulla Turchia”, ha detto la Merkel in una conferenza stampa.

L’UE e la NATO hanno in programma di tenere un vertice con il presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden dopo che entrerà in carica a gennaio. Molti stati dell’UE sono anche membri dell’alleanza NATO.

Commentando le sanzioni, il ministero degli Esteri turco in una dichiarazione ha definito le misure “di parte e illegali”, aggiungendo che Bruxelles dovrebbe agire come “mediatore onesto” nella controversia.

Il blocco doveva affrontare la questione “con ragione” invece di dare ascolto alle “provocazioni” greche, ha aggiunto il comunicato turco.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato dopo la notizia, in un discorso in teleconferenza ai funzionari del suo partito al governo: “Abbiamo profonde relazioni politiche ed economiche sia con gli Stati Uniti che con l’Unione Europea, che nessuna delle due parti può ignorare o certamente rischiare di perdere. Non c’è problema che non possa essere risolto attraverso il dialogo e la cooperazione”.

Le sanzioni relativamente leggere, che includono divieti di viaggio e congelamento dei beni, arrivano nonostante le richieste di una linea più rigorosa da parte degli Stati membri dell’UE, Grecia e Cipro.

“L’Europa ha dimostrato la sua capacità di restare ferma nei confronti della Turchia adottando sanzioni, così pone fine alle sue azioni unilaterali nel Mediterraneo orientale. Abbiamo dato una possibilità alla Turchia lo scorso ottobre, li abbiamo contattati, imposto condizioni e, all’unanimità, abbiamo notato che la Turchia ha continuato le sue azioni provocatorie”, ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, spesso la più grande nemesi di Erdogan sulla scena mondiale.

I commenti della Merkel hanno sottolineato una presa di posizione sulla Turchia tra i governi dell’UE, molti dei quali in passato hanno resistito a misure punitive su Ankara, un alleato della NATO, candidato all’adesione all’UE e ospite di siriani in fuga dalla guerra civile che altrimenti avrebbero cercato rifugio in Europa.

Ma gli Stati membri sono anche diventati sempre più critici nei confronti del coinvolgimento della Turchia in Libia e del suo acquisto di un sistema d’arma russo, tra gli altri punti critici. Gli Stati Uniti sono già pronti a imporre sanzioni alla Turchia per tali acquisti.

Le tensioni sono divampate anche sulla decisione della Turchia di inviare navi per la perforazione di petrolio e gas nelle acque al largo di Cipro meridionale, dove le autorità greco-cipriote hanno concesso diritti di esplorazione di idrocarburi a società italiane e francesi.

La Turchia afferma di operare nelle acque della propria piattaforma continentale o in aree in cui i turco-ciprioti hanno diritti. Il suo presidente Tayyip Erdogan ha dichiarato mercoledì di non essere preoccupato per le sanzioni che il blocco potrebbe imporre.

L’UE ha esportato solo 45 milioni di euro (54,53 milioni di dollari) di armi e munizioni in Turchia nel 2018, compresi i missili, secondo l’ufficio statistico dell’UE Eurostat, ma le vendite di aeromobili sono ammontate a diversi miliardi di euro.

Gli Stati Uniti, l’Italia e la Spagna sono stati i principali esportatori di armi in Turchia dal 2015 al 2019, secondo lo Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), con sede in Svezia, un importante think tank su conflitti e armamenti.

I governi dell’UE hanno deciso nell’ottobre 2019 di limitare la vendita di armi alla Turchia, ma si sono fermati prima di un divieto a livello di blocco. Il blocco attualmente vieta la vendita di armi a diversi stati tra cui Russia, Bielorussia, Siria e Venezuela.

I governi dell’UE, tra cui Finlandia, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Svezia, hanno dichiarato l’anno scorso che stavano sospendendo o limitando le licenze di esportazione di armi per la Turchia.