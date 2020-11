Scienziato iraniano legato al programma nucleare è stato assassinato

“Negli ultimi giorni della vita politica del loro alleato del gioco d’azzardo, i sionisti cercano di intensificare e aumentare la pressione sull’Iran affinché intraprenda una guerra in piena regola”, ha scritto Dehghan, apparentemente riferendosi al presidente degli Stati Uniti Donald Trump. “Scenderemo come un fulmine sugli assassini di questo martire oppresso e faremo rimpiangere le loro azioni!”

L’area intorno ad Absard è piena di ville per le vacanze dell’élite iraniana con vista sul Monte Damavand, la vetta più alta del paese. Le strade venerdì, parte del fine settimana iraniano, erano più vuote del normale a causa di un blocco per la pandemia di coronavirus, offrendo ai suoi aggressori la possibilità di colpire con meno persone in giro.

Fakhrizadeh ha guidato il cosiddetto programma iraniano “Amad” o “Hope”. Israele e l’Occidente hanno affermato che si trattava di un’operazione militare che esaminava la fattibilità della costruzione di un’arma nucleare in Iran. Teheran ha mantenuto a lungo il suo programma nucleare pacifico.

L’Agenzia Internazionale dell’Energia Atomica afferma che il programma “Amad” è terminato all’inizio degli anni 2000. Gli ispettori dell’AIEA ora monitorano i siti nucleari iraniani come parte dell’accordo nucleare iraniano in corso di dissoluzione con le potenze mondiali.