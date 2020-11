Mercoledì la giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne

Mercoledì la giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne. Una celebrazione istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Secondo il rapporto dell’OMS Valutazione globale e regionale della violenza contro le donne: diffusione e conseguenze sulla salute degli abusi sessuali da parte di un partner intimo o da sconosciuti (in lingua inglese), la violenza contro le donne rappresenta “un problema di salute di proporzioni globali enormi”. Redatto in collaborazione con la London School of Hygiene & Tropical Medicine e la South African Medical Research Council, il rapporto analizza sistematicamente i dati sulla diffusione della violenza femminile a livello globale, inflitta sia da parte del proprio partner, sia da sconosciuti. L’abuso fisico e sessuale è un problema sanitario che colpisce oltre il 35% delle donne in tutto il mondo e, cosa ben più grave, è che ad infliggere la violenza sia nel 30% dei casi un partner intimo. Leggi la sintesi del rapporto.

E per celebrare il giorno dedicato alla difesa delle donne è stato organizzato l’evento #LeDonne&ilVino. A questo importante appuntamento interverranno anche l’avvocato Giampaolo Berni Ferretti (presidente di Milano Vapore www.giampaoloberniferretti.it) e Carmelo Ferraro (Presidente del Comitato Scientifico di Milano Vapore https://www.wikimilano.it/wiki/Carmelo_Ferraro ), che proprio in relazione alla violenza di Genere, hanno sollevato la problematica che anche a Milano, città aperta e solidale, dove sono troppo spesso, ancora oggi, sono molti i comportamenti “violenti” che, ahinoi, forse per il pudore, la paura e ed il timore delle conseguenze, mai arriveranno o sfoceranno mai in una denuncia/querela del “mostro”. Ma non sono gli unici nomi di prestigio: Isa Maggi (https://www.facebook.com/isa.maggi ) coordinatrice nazionale degli stati generali delle donne. FisarMilanoDuomo (http://www.fisarmilanoduomo.it/) con la sua rappresentante femminile per eccellenza,presidentessa dell’associazione sommelier piu’ divina della citta’ per raccontare vini amati dalle donne, che parlino con semplicità e sincerità, profondi o intensi purche’ sappiano coniugarsi con la sensibilità e il bagaglio culturale che ognuna porta dentro di se’.