Online il nuovo corso dell’Istituto Germani sul controspionaggio economico e scientifico-tecnologico

Online il nuovo corso dell’Istituto Germani sul controspionaggio economico e scientifico-tecnologico. L’Istituto Germani lancia il corso “Spionaggio e controspionaggio economico e scientifico-tecnologico: il ruolo dei servizi d’intelligence nella guerra economica globale”. Il corso è composto da 13 video-lezioni, fruibili in qualsiasi momento dagli iscritti, svolte da autorevoli esperti italiani e stranieri, e da tre webinars che si svolgeranno il 2,3,e 4 dicembre dalle ore 16 alle 18 (la registrazione dei webinars sarà disponibile successivamente per chi desidera riascoltarli o non ha potuto partecipare in diretta). Il corso comprende la discussione di casi-studio, interventi di esperti con esperienza operativa nei servizi d’intelligence, e un archivio digitale di documentazione sul tema del corso.

Come di consueto i relatori sono di altissimo profilo:

Paolo Costantini , generale della riserva della Guardia di Finanza, già funzionario dei Servizi di intelligence e sicurezza italiani, è amministratore delegato di Rotas Consulting – A Legal Intelligence Firm.

, generale della riserva della Guardia di Finanza, già funzionario dei Servizi di intelligence e sicurezza italiani, è amministratore delegato di Rotas Consulting – A Legal Intelligence Firm. Paolo Salvatori già direttore della Divisione Controproliferazione e della Divisione Controterrorismo dell’AISE, scrittore e docente in materia di intelligence, sicurezza nazionale e internazionale

già direttore della Divisione Controproliferazione e della Divisione Controterrorismo dell’AISE, scrittore e docente in materia di intelligence, sicurezza nazionale e internazionale Julian Richards , direttore del Centre for Security and Intelligence Studies dell’Università di Buckingham [Regno Unito]; ha lavorato per circa 20 anni nel comparto intelligence e sicurezza del Governo britannico.

(Video-lezione in inglese)

, direttore del Centre for Security and Intelligence Studies dell’Università di Buckingham [Regno Unito]; ha lavorato per circa 20 anni nel comparto intelligence e sicurezza del Governo britannico. (Video-lezione in inglese) Kevin Riehle , professore associato presso la National Intelligence University, Bethesda, MD (USA), è stato counterintelligence analyst per il governo USA. (Video-lezione in inglese)

, professore associato presso la National Intelligence University, Bethesda, MD (USA), è stato counterintelligence analyst per il governo USA. (Video-lezione in inglese) Giulio Terzi di Sant’Agata , Presidente del Comitato Globale per lo Stato di Diritto “Marco Pannella”, già Ministro degli Esteri.

, Presidente del Comitato Globale per lo Stato di Diritto “Marco Pannella”, già Ministro degli Esteri. François Géré , Presidente dell’Institut Français d’Analyse Stratégique (Parigi).

, Presidente dell’Institut Français d’Analyse Stratégique (Parigi). Nicholas Eftimiades , Assistant Teaching Professor presso l’Università Penn State Harrisburg (USA), ha ricoperto diversi incarichi nel governo USA , tra cui technical operations officer della CIA e senior intelligence officer della DIA (Defense Intelligence Agency). (Video-lezione in inglese)

, Assistant Teaching Professor presso l’Università Penn State Harrisburg (USA), ha ricoperto diversi incarichi nel governo USA , tra cui technical operations officer della CIA e senior intelligence officer della DIA (Defense Intelligence Agency). (Video-lezione in inglese) Luca Mainoldi , studioso di sistemi d’intelligence e di geopolitica, è consigliere editoriale di Limes. Rivista Italiana di Geopolitica.

, studioso di sistemi d’intelligence e di geopolitica, è consigliere editoriale di Limes. Rivista Italiana di Geopolitica. Michele Colajanni , professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

, professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Boris Giannetto , Banca d’Italia, Supervisione Mercati e Sistema dei Pagamenti; è stato referente per la comunicazione su cyber threat intelligence nel CERT e ha lavorato presso l’UIF.

, Banca d’Italia, Supervisione Mercati e Sistema dei Pagamenti; è stato referente per la comunicazione su cyber threat intelligence nel CERT e ha lavorato presso l’UIF. Massimo Graziani , Ufficiale dell’esercito in congedo, Security Manager e CEO, Soluzione PA, srl.

, Ufficiale dell’esercito in congedo, Security Manager e CEO, Soluzione PA, srl. Davide Centurioni , CEO, Emissarius Investigazioni Private.

, CEO, Emissarius Investigazioni Private. Massimo Amorosi, docente universitario presso la Luiss-Guido Carli,

già consulente per il MAECI sulla non-proliferazione CBRN e la biosicurezza.

Il programma del corso può essere scaricato al seguente link: http://fondazionegermani.org/wp-content/uploads/2020/10/corsoFINALEok.pdf