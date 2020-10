Russia e Turchia parlano di Nagorno-Karabakh, Siria, Libia

Il presidente russo Vladimir Putin ha espresso profonda preoccupazione per il persistente conflitto nel Nagorno-Karabakh e per la crescente presenza di terroristi stranieri negli scontri in una conversazione telefonica con la sua controparte turca.

“Sono stati discussi gli sviluppi nella zona di conflitto del Nagorno-Karabakh. La parte russa ha espresso profonda preoccupazione per l’azione militare in corso e il crescente coinvolgimento dei terroristi dal Medio Oriente”, ha detto il servizio stampa del Cremlino in una dichiarazione di martedì portata dalla TASS ufficiale agenzia di stampa, riferendosi alle discussioni tra il presidente Putin e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

Putin ha informato Erdogan sui “contatti con la leadership di Armenia e Azerbaigian e sulle misure adottate per il cessate il fuoco più rapido e per la riduzione della crisi” durante la conversazione, che è stata avviata da Ankara, afferma il comunicato.

Ha detto che i due leader hanno concordato “un ulteriore coordinamento tra le agenzie diplomatiche e di difesa di Russia e Turchia, e tra i servizi speciali dei due paesi”.

Nel frattempo, continuano gli scontri tra le forze azere e armene nel Nagorno-Karabakh, nonostante tre tentativi di stabilire un cessate il fuoco.

Mercoledì mattina il ministero della Difesa azero ha accusato le forze armene di bombardare gli insediamenti della regione di Terter, sebbene l’Armenia non abbia ufficialmente reagito alle accuse.

Il Karabakh è riconosciuto a livello internazionale come parte dell’Azerbaigian ma è detenuto da separatisti armeni di etnia armena sostenuti dall’Armenia dal 1992, quando si staccarono dall’Azerbaigian in una guerra che uccise circa 30.000 persone. Gli scontri in corso sono scoppiati a fine settembre.

Secondo il comunicato del Cremlino, Putin ed Erdogan hanno anche discusso “in dettaglio” gli sviluppi e le questioni di cooperazione nella Siria e in Libia devastate dalla guerra.

Le parti “hanno rilevato l’importanza degli sforzi congiunti per attuare gli accordi esistenti sulla stabilizzazione a Idlib e nell’area del Trans-Eufrate”, ha affermato.

“I leader hanno anche scambiato opinioni sulla soluzione politica in Siria, anche con l’assistenza delle nazioni garanti del processo di Astana”, ha detto.

Il processo di pace di Astana è un’iniziativa lanciata da Russia, Turchia e Iran per aiutare a mediare la pace in Siria.

L’ambasciatore siriano delle Nazioni Unite Bashar al-Ja’afri si è scagliato contro la Turchia martedì per aver occupato i territori siriani e sostenere il terrorismo, accusando Ankara di “crimini di guerra”.

“I crimini del regime turco non cambieranno mai la situazione legale dei territori siriani che occupa, e non danneggeranno la sovranità della Siria oi suoi diritti legali”, ha detto.

Inoltre, i presidenti turco e russo “hanno toccato la questione libica, comprese le prospettive di un’ulteriore normalizzazione della situazione e di intensificare i colloqui di riconciliazione intra-libici”, si legge nel comunicato del Cremlino.

Sempre martedì, l’inviato in Libia delle Nazioni Unite (ONU) ha espresso il suo ottimismo sul fatto che i prossimi colloqui politici tra le parti in guerra nella nazione nordafricana fisseranno una data per le elezioni nazionali dopo che hanno concordato la scorsa settimana una nuova tregua.

La Libia dal 2014 è divisa tra fazioni con sede nella capitale, Tripoli, a ovest, e nella città di Tobruk, a est.

La scorsa settimana a Ginevra, il governo di Tripoli ha accettato la tregua con la fazione ribelle di base orientale.

I precedenti cessate il fuoco sono falliti ei precedenti tentativi di raggiungere un consenso su una più ampia soluzione politica sono falliti. Entrambe le parti sono sponsorizzate da stati stranieri che hanno violato un embargo sulle armi delle Nazioni Unite contro la Libia.